Her må Norge hjelpe helhjertet til

ET SMADRET LAND: Katt foran en graffititegning av den kjente gatekunstneren Banksy i Borodjanka utenfor hovedstaden Kyiv i Ukraina.

Ukraina-milliardene er ikke en anledning for opposisjonen på Stortinget til å markere seg.

Folket i Ukraina trenger vår hjelp og støtte både i krigføringen mot Russland og til gjenoppbyggingen av et land smadret etter den lovstridige invasjonen.

Regjeringen la mandag frem sitt forslag til det de kaller Nansen-programmet, oppkalt etter polfarer og vitenskapsmann Fridtjof Nansen som gjorde en stor innsats under hungersnøden i området for hundre år siden.

De vil gi 75 milliarder over fem år. Og det er summer som monner. Statsministeren fikk mandag en personlig takk fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Men det skulle også bare mangle. I motsetning til de andre landene i Europa, tjener Norge paradoksalt nok godt på krigen. Vi selger energi til summer som langt overgår det vi trodde var realistisk.

LANSERTE NANSEN-MILLIARDER: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget mandag.

Mandag møtte statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum opposisjonen på Stortinget for å be om at et samlet politisk Norge skal slutte seg til opplegget.

Støre var opptatt av bred støtte til Ukraina, fordi det er et viktig signal å sende. Og det er vi helt enig i.

Nå skal partiene på Stortinget diskutere saken.

Og Ap og Sp kan regne med støtte fra Høyre-leder Erna Solberg, som var raskt ute med å si at dette ville hun også gjort. Hun støttet også bruken av oljepenger til formålet.

Men planen for i år, der regjeringen mener halvparten skal gå til våpenhjelp og halvparten skal gå til humanitær hjelp, og i tillegg fem milliarder til bistand i sør, vil være mer omstridt på ytterkantene.

For på venstre hold har Rødt programfestet at de imot våpenhjelp. På motsatt side har Frp uttrykt skepsis til å blande bistand inn i pakken.

Vi mener at det er er på sin plass med ekstra bistand i inneværende år til land som sliter med følgene av krigen. Men den langsiktige planen må handle om Ukraina. Bistand må tas i de årlige forhandlingene om statsbudsjettet.

Og i de pågående forhandlingene om Ukraina-pakken, bør partiene legge kjepphestene sine til side.

Våre naboer i Europa bør få en tydelig beskjed fra et samlet politisk Norge om at vi stiller helhjertet opp for et land som er blitt utsatt for en lovstridig invasjon. Og at alle andre land rundt oss også bør støtte Ukraina med det de kan.

Dette er også en viktig beskjed å sende til Russland. Et samlet Europa har valgt side. Det er Ukraina vi støtter både følelsesmessig, militært og økonomisk.

Og slik skal det utvilsomt fortsette å være.