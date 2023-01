Kommentar

Boligkløften er ekstrem

PÅ VISNING: En singel sykepleier kan bare få finansiering til bare 1,5 prosent av boligene i Oslo-markedet, viser «Sykepleierindeksen».

Rådyre boliger i og rundt hovedstaden kan få skumle konsekvenser. Men totalbildet i det norske boligmarkedet er betydelig mer sammensatt.

Det er ikke rart at boligmarkedet er en evig snakkis i norsk offentlighet.

For de aller fleste av oss er ingen investeringer i livet viktigere enn hvor vi ender opp med å bo. Forskjellen på en god og en dårlig bolighandel kan påvirke privatøkonomien livet ut.

I riksmediene har omtalen en tendens til å sentrere rundt hovedstaden og omegn.

Da er fort det etterlatte inntrykket – selv etter det betydelige prisfallet på tampen av 2022 – at det er er «dyrt, dyrere, dyrest» å kjøpe seg bolig.

For en enslig person med en vanlig god årslønn, som en sykepleier, er det nærmest en illusjon.

Dette illustreres godt av den såkalte «Sykepleierindeksen», som Eiendom Norge nå har offentliggjort for 2022.

Den årlige regneøvelsen gir et interessant innblikk i hva det er mulig å få til på boligmarkedet. Det som måles er hvor stor andel av boligmassen i ulike deler av landet en singel sykepleier kan få finansiering til å kjøpe.

Hvordan man skal tolke resultatene er i veldig stor grad opp til øynene som ser.

Én mulig innfallsvinkel er å fokusere på at egen bolig aldri har vært dyrere. Eiendom Norge konkluderer med at «boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter».

Det er en problemstilling som må tas ordentlig på alvor, og det er hevet over tvil at prisene i og rundt den største byen er en dundrende hodepine for mange.

Så lite som 1,5 prosent av boligene i Oslo er innenfor rekkevidde for en sykepleier, tett fulgt av Asker og Bærum med 1,8 prosent.

Da er det interessant å reflektere over hvilke følger det kan få for rekruttering til viktige stillinger innenfor for eksempel helse, skolevesen og barnehagesektoren.

Men hvor mye sier tilstanden i Oslo-markedet oss om hvordan det egentlig står til med norske boligpriser samlet sett?

Tja.

Strengt tatt gjør de geografiske kontrastene at det er vrient å svare kategorisk på hvor høyt prisnivået er, sammenholdt med andre økonomiske forhold.

En annen side ved sykepleierindeksen er nemlig hvor fort bildet nyanseres om vi flytter litt på det geografiske fokuset.

Med de gjennomsnittlige økonomiske forutsetningene til en singel sykepleier - som dreier seg om inntekt, rente, skatt og boligpriser - kan du få lån til å kjøpe omtrent hver fjerde bolig i Trondheim og Bergen.

Det er noe ganske annet enn i Oslo.

I Ålesund og Kristiansand er tallet 45 prosent, mens du i Skien og Porsgrunn kan konkurrere om godt over halvparten av boligene.

Det innebærer at boliger i Norge kanskje ikke var så fryktelig overpriset i 2022, om vi holder de verste pressområdene utenfor regnestykket.

Fjoråret lå lenge an til å gi oss nok et byks i boligmarkedet.

Men inflasjon og gjentatte renteøkninger snudde stemningen betraktelig, og totalt endte året nesten i null.

Nå venter ekspertene nedgang i 2023, i alle fall i de første månedene av året.

Hvordan markedet vil utvikle seg på lengre sikt avhenger av så mange faktorer at det er vanskelig å spå noe kvalifisert. Også her vil trolig de geografiske forholdene variere.

Men i en hovedstad som lenge har slitt med treghet i boligbyggingen, og der trykket om å bo i den største byen er betydelig, er det lite som tyder på lettere tilgang i årene som kommer.

Det kan ramme flere enn sykepleierne.