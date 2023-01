ET LITE ROP FRA DAVOS: – Den første som skriver en revy basert på en «greatest hits» av Stein Erik Hagens sitater kommer til å bli så rik at vedkommende neppe vil ha råd til å bo i Norge, skriver Egon Holstad.

Jonas Gahr Støre bør falle på kne og takke Stein Erik Hagen

Det later til at smertehylene av næringssorg øker i frekvens og desibel proporsjonalt med hvor langt opp i næringskjeden man kommer. Det kan nemlig virke som at jo rikere du er i Norge, desto verre har du det. Vi lever i tøffe tider.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Regjeringen sliter i en kraftig motvind for tiden, og uansett hvilken retning de vender seg mot. Alle er sinte. Sykehuspasienter og -ansatte. Alle som trenger drivstoff og/eller strøm. Alle med lån. Alle som bor i distriktene. Alle som bor i byene. Alle som er fattige. Alle som er rike. De raser og tordner. Det er hardt, attpåtil når vi er inne i et år hvor folket skal til valgurnene. Ap og Sp er i fritt fall på meningsmålingene.

I dag kommer sola tilbake i Tromsø. Det er en stor dag for oss som bor her oppe i gokk og hutiheiten. Det første glimtet av sola bærer, bokstavelig talt, bud om varmere, lysere og lengre dager.

Og nå kan saktens regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre ta en etterlengtet pust i bakken koste på seg en solbolle, slik vi gjør her i byen. For det er ikke bekmørkt, og lyset i enden av Follotunnelen er, som vi alle vet, ikke et tog. Det svirrer håp i januarluften.

Det som tenner håpet i denne regjeringsfiendtlige tid er attpåtil fra særs uventet hold, nemlig fra deres nemesis, den styrtrike forretningsmannen Stein Erik Hagen.

Den første som skriver en revy basert på en «greatest hits» av hans sitater kommer til å bli så rik at vedkommende neppe vil ha råd til å bo i Norge. For han er sannelig en vitsemaskin av rang, om enn på litt ufrivillig vis.

Han har før moret vanlige folk flest med å fortelle om sin nyvunne nøkternhet, som da han i 2008, i kjølvannet av finanskrisen, fortalte at han hadde begynt å sende silkeskjortene sine til skreddere i England for å skifte snipp på dem, i stedet for bare å kaste dem og kjøpe nye.

I samme raptus, sånn i og med at vi gikk mot tøffe tider, solgte han også privatjetflyet sitt, samt en liten og nett seilbåt på 142 fot.

«Jeg selger for å være forberedt til den meget tøffe tiden jeg tror vi står overfor. Jeg frykter vi i mange år har en lang og kald vinternatt foran oss. Da må man stramme inn», sa Hagen til VG i sakens anledning. Det manglet bare en «og oppfordrer alle andre milliardærer til å gjøre det samme», i god TV-aksjon-ånd.

Orkla-eieren og finansinfluenseren har for lengst flyttet til skatteparadiset Sveits, lenge før det ble hipt, i år har det å flytte til Sveits trendet mer enn TikTok og Demenskoret til sammen, men siden businessen hans fortsatt befinner seg i det han har omtalt som Den Siste Sovjet-stat, har han fortsatt et lite krypinn i Holmenkollen. Der har han nå slått av varmen i det private svømmebassenget sitt, fortalte han til DN i september. For det er dyrt med strøm, må vite, og alle monner drar.

Han har også proklamert sin nyvunne miljøbevissthet. At han tar det nyinnkjøpte privatjetflyet til New York, der han eier flere eiendommer, er kanskje ikke heeeelt etter Greta Thunbergs statutter, og det er da man må kompensere, noe Hagen stolt kunne fortelle pressen i 2021.

Før hadde han pleid å frakte seg og sine til gapahuken i Kragerø med helikopter, men dette hadde noen hvisket ham i øret at ikke var særlig miljøvennlig, og derfor var han ikke sen med å bytte ut helikopteret med et sjøfly.

«Det er mer miljøvennlig, og jeg gjør en masse for å få ned utslipp og gjør mye forskjellig rundt omkring for å få redusert karbonavtrykket», skrøt han stolt til Børsen.

Det er ikke bare dyrt å være rik. Man blir til og med mobbet for det. «Det er provoserende at norske bedriftseiere, som bidrar med formidabel verdiskaping, blir behandlet som en pariakaste her til lands», utbasunerte han bryskt til DN foran stortingsvalget i 2017, og tilføyde etter dette innspillet i debatten om formuesskatten, at han synes debatten om formuesskatten er unyansert.

«Paria er navnet på en av de laveste, «uberørbare» kastene i Sør-India, særlig landarbeidere og tjenere», står det i Store norske leksikon. Og, klart, når man står bokført med 33,5 milliarder i formue (ifølge kapital) er det nok så hardt og ulevelig tungt at det er lett å føle seg som både det ene og det andre. «Det e hardt å være mainn», som Iren Reppen så vakkert sang.

Og slik kunne man fortsatt. Kilden av lignende sitat er tilnærmet uendelig. Måtte han aldri bruke penger på kommunikasjonsrådgivere. Det mener jeg av hele mitt hjerte.

Og nå bjudar han altså på igjen. VG har møtt pariakastens ansikt utad i hans hjemland Sveits, landet der de rike får være i fred, og der det nå har landet over 1.000 privatfly med milliardærer i byen Davos, for den årlige pariakaste-festen, hvor for øvrig klimapolitikk står øverst programmet.

Hagen er sint på norske myndigheter generelt og Jonas Gahr Støre spesielt. Og han er så sint at han føler for å sitere Einar Gerhardsen, av alle mennesker i verden. Selv ikke Støre siterer Gerhardsen. Nå om dagen er det bare Rødt-representanten Mímir Kristjánsson som siterer Einar Gerhardsen.

Dypt nede fra bunnen av pariabrønnen langer han, altså Hagen, ut følgende: «Jeg mener Støre enkelt kan […] leve opp til Einar Gerhardsens retorikk og langsiktige linje: Vi må skape for å dele. Jeg mener Støre er på ville veier når de ikke legger det til grunn på samme måte som før».

Hadde noen vekket Einar Gerhardsen til live og latt ham høre dette, ville han nok dødd én gang til. Norden har knapt hørt noe så ufrivillig morsomt siden han Sverigedemokraterna-velgeren som sa at om ikke innvandringen til hans fedreland snart tok slutt, kom han til å emigrere og flytte til et annet land.

GAVEN SOM GIR: – Hvis Hagen i tillegg tar til orde for å legge ned norsk jordbruk, og oppfordrer alle nordmenn til å erstatte Norvegia med sveitserost, kommer også Trygve Slagsvold Vedum til å takke i dyp takknemlighet, skriver Egon Holstad.

Og apropos flytting: Når du flytter til Sveits for at du ikke ønsker å dele med fellesskapet (et konsept vi her i den siste Sovjet-staten kaller «skatt»), og maner til mer rettferdig fordeling av det som skapes, begynner manuset til Hagen-revyen å bikke over.

Det er som historien om han nordnorske nessekongen som var så rik, og så redd for å miste sine verdier, at han gråt hver gang han satt på dass og måtte drite, slik tegner Klaudiussen illustrerer.

VGs portrett med Stein Erik Hagen er det beste som kunne ha skjedd Jonas Gahr Støre og regjeringen. De kan jo knapt gå nedover på meningsmålingene uansett, så her er det bare å cashe inn og nyte øyeblikket. Karpe Diem, Jonas!

Hvis Hagen nå i tillegg tar til orde for å legge ned norsk jordbruk, og oppfordrer alle nordmenn til å erstatte Norvegia med sveitserost, kommer også Trygve Slagsvold Vedum til å takke i dyp takknemlighet og sende ham en bukett etnisk norske roser.

Høyre og Frp burde takke nei til Hagens valgkampstøtte neste gang han åpner pengepungen for dem, og heller betale ham for ikke å gjøre eller å si noen verdens ting.