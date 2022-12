ØKNING MÅ TIL: – Norge bruker omtrent 1.5 prosent av BNP på Forsvaret. Etter angrepet på Ukraina er to prosent av BNP i ferd med å etableres som et absolutt minimum blant allierte, skriver professor Øystein Tunsjø.

Mer forsvar – mindre aksjer

Supermaktsrivaliseringen mellom USA og Kina og sikkerhetssituasjonen i Europa gjør det på tide at Norge prioriterer forsvar høyere.

ØYSTEIN TUNSJØ, professor ved Forsvarets høgskole/Institutt for forsvarsstudier og er medlem av Forsvarskommisjonen

Selv om USA fortsatt sørger for sikkerhet i Europa og står for nærmere 90 prosent av våpenhjelpen til Ukraina, har USA fått en ny hovedutfordrer i Kina.

Neste gang det blir krig i Europa bør ikke europeiske land ta for gitt at de kan lene seg på USAs sikkerhetsgaranti. Det vil ta lang tid å bygge opp en forsvarsevne som kan avskrekke og være i stand til å tåle en krig.

Dersom Stortinget ikke er villig til å gjøre nødvendige prioriteringer innenfor det ordinære statsbudsjettet, må man hente penger fra Oljefondet. Kommende generasjoner har liten nytte av penger om de mangler sikkerhet.

Norge bruker omtrent 1.5 prosent av BNP på Forsvaret. Etter angrepet på Ukraina er to prosent av BNP i ferd med å etableres som et absolutt minimum blant allierte.

En rekke europeiske NATO-land som er langt dårligere stilt økonomisk enn Norge, har sagt de vil bruke opp mot tre prosent. Samtidig har Norge rekordstore inntekter som følger av energikrisen krigen har utløst.

Denne utviklingen er absurd.

Norge er det rikeste landet i Europa og helt avhengig av alliert støtte for sikkerhet og forsvar, men er ikke villig til å ta sitt solidariske ansvar overfor våre allierte eller å sikre egen forsvarsevne.

Innvendingene mot å overføre mer midler til forsvar og sikkerhet handler særlig om handlingsregelen og behovet for å bruke midler til andre gode formål.

Regjeringen og Finansdepartementet tenker også på fremtidens velferdsstat. Lov om Statens pensjonsfond utland kan imidlertid endres av politikere, og handlingsregelen justeres for å bygge et forsvar som kan sikre velferdsstaten som skal opprettholdes.

I et 5 til 15 års perspektiv peker stadig flere på økt risiko for krig mellom USA og Kina – særlig over Taiwan. En krig mellom to supermakter midt i verdenshandelens hovedpulsåre vil medføre at aksjemarkedene faller dramatisk.

Oljefondet, som nå er på over 12 tusen milliarder norske kroner, har omtrent 70 prosent av sine investeringer i det globale aksjemarkedet. Et fall i aksjemarkedet på 30–50 prosent vil innebære at Norge taper flere tusen milliarder.

Verdensøkonomien vil neppe hente seg inn raskt etter en krig mellom USA og Kina. Norges oljeformue kan være redusert for alltid.

Enda mer skremmende er tanken på at en fremtidig krig mellom USA og Kina kan gi Russland større handlingsrom i Europa. Det kan ikke utelukkes at Russland gjenreiser seg militært, og at et aggressivt og revansjelystent Kreml kan gå til angrep på et NATO-land mens USA utkjemper en krig mot Kina i Øst-Asia.

For å gardere seg mot et slikt marerittscenario ville det være klokt om norske politikere allerede nå omprioriterte pengebruken. Ressurser kan hentes fra andre samfunnsområder.

Alternativt må det gjøres unntak fra handlingsregelen. Slik kan Forsvaret rustes opp for å møte et nytt trusselbilde og en krevende ny sikkerhetspolitisk epoke.

Rivaliseringen mellom USA og Kina kan ramme aksjemarkedet lenge før en krig bryter ut i Taiwanstredet. En liten andel av fondet bør derfor heller brukes på sikkerhet og forsvarsevne. I tillegg hadde Oljefondet i 2021 eksempelvis investert 44 milliarder i teknologiselskapet Tencent Holding LTD.

Det er vanskelig å begripe hvorfor norske petroleumsinntekter ikke kan brukes på å styrke det norske forsvaret, men brukes på å gjøre Kina rikere og mektigere.

Gjennom Den kalde krigen brukte Norge, uten et Oljefond eller spesielt store petroleumsinntekter, omtrent 3 prosent av BNP på forsvaret. Dette var berettiget ut ifra trusselen Sovjetunionen utgjorde. Russland utgjør ikke den samme trusselen i dag.

Samtidig vil ikke sikkerhetsgarantisten USA være like tungt til stede i Europa når landet må demme opp for Kina.

For USA er Kina nå førsteprioritet – Europa er nummer to.

Dette er en fundamental endring i rammebetingelsene for norsk sikkerhetspolitikk, som gjør at Norge bør løfte sine forsvarsutgifter godt over to prosent og bevege seg mot tre.

Det trengs strakstiltak for å dekke inn etterslep og sette Forsvaret i stand til å avskrekke og eventuelt stå i en krig. I første omgang er det forsyninger og beredskap som må prioriteres. Det er behov for ammunisjon og reservedeler til alle våpengrener. Totalforsvarets beredskapslagre må fylles.

Dette vil koste mange titalls milliarder kroner, men det bidrar minimalt til inflasjonen å fylle lagre når de fleste innkjøp gjøres i utlandet. På lengre sikt kommer utgifter til økt personell og kompetanse, samt nye våpenanskaffelser som luftvern, langtrekkende presisjonsild, helikoptre og en ny overflatestruktur for sjøforsvaret.

Det vil ta tid å bygge et større volum og få flere kapasiteter. Derfor er det langt fra sikkert at dagens inflasjonspress vil være en utfordring i fremtiden.

Alle andre sektorer ønsker mer penger. Likevel er det å sikre sine borgere, statens mest grunnleggende oppgave. Alle andre gode formål kan bare realiseres hvis sikkerheten er ivaretatt.

Kan ikke landet forsvares, kan alt mistes.