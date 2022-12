MEHL MÅ HANDLE: – Det haster med å få på plass et varslingsombud i justissektoren og etter hvert også i resten av arbeidslivet, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.

Et uavhengig varslingsombud må på plass

Det holder ikke med gode intensjoner. Justisminister Mehl må handle – nå.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

RAGNHILD LIED, leder av hovedorganisasjonen Unio

For å gjenopprette tilliten til partene i arbeidslivet må justisministeren raskt komme i gang med arbeidet med å utvikle et varslingsombud for politiet.

Et varslingsombud må være uavhengig, ha selvstendig myndighet til å undersøke varslet, hindre utøvelse av gjengjeldelse og gis tilstrekkelig med ressurser til å håndtere et ganske stort antall varslingssaker.

Forslag som innebærer marginaliserte ordninger som justisministeren tidligere har foreslått opplever vi som direkte useriøst. Det haster med å få på plass et varslingsombud, først i politiet og justissektoren, men resten av arbeidslivet må komme etter.

Vi trenger arbeidstagere som er villige til å si ifra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Varsling er viktig og samfunnsøkonomisk nyttig. Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for å avdekke lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold.

Arbeidstagere er innsidere som kan bidra til å få frem kritisk informasjon som det ellers kan være vanskelig å få frem og som dermed kan forbli skjult. Et varsel vil således kunne bidra til å hindre, avdekke og/eller stanse kritikkverdige forhold og dermed kunne avverge skader, ulykker og/eller omdømmetap.

Varsling representerer en sikkerhetsmekanisme for samfunnet og for den enkelte virksomhet. Varsling kan bidra til å forebygge, avdekke og rette opp i kritikkverdige forhold på arbeidsplassen når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

Samfunnet bruker i dag store summer på å behandle varslingssaker som ikke finner sin løsning lokalt i virksomheten. Samfunnsnytten av å avdekke kritikkverdige forhold i arbeids- og samfunnsliv er av Oslo Economics beregnet til en årlig besparelse fra 500 millioner til 12 milliarder. Vi mener at et varslingsombud vil kunne bidra til færre økonomiske utgifter for samfunnet.

Unio har i mange år jobbet med utfordringer knyttet til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, hvordan varslere blir møtt av arbeidsgiver og kolleger, og hvilke konsekvenser det får av personlig og yrkesmessig karakter å være en varsler. Vi har i flere varslingssaker erfart at konfliktnivået har økt i kjølvannet av at arbeidstagere har varslet, og at samarbeidsforholdene på arbeidsplassen har blitt vanskelige som følge av dette.

Derfor haster det med å få på plass et varslingsombud i justissektoren og etter hvert også i resten av arbeidslivet.