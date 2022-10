LIBERALISMENS IDEOLOG: – For økonomen Friedrich Hayek, som var tungt involvert i oppstarten av Mont Pelerin Society i 1947, hadde rettferdighetshensyn minimal plass, skriver kronikkforfatteren.

Cocktails med en amerikanisert høyreside

Er det virkelig slik man bygger et fritt samfunn?

TRYGVE SVENSSON, leder i sentrum/venstre-tankesmien Agenda

4.-8. oktober møtes markedsliberale Mont Pelerin Society i Oslo til sitt globale møte for å feire intet mindre enn sitt 75-års jubileum. Den liberale tankesmien Civita er vertskap.

Det er bare å gratulere våre kollegaer på høyresiden med å samle en såpass mektig forsamling.

Men det har også skapt litt debatt. Hva er dette, og hva står disse tenketankene for? Mer åpenhet rundt dette og selve møtet ville tjent oss alle.

Det vi vet er at programmet har flere genuint interessante poster. Anerkjente akademikere er invitert for å innlede om liberale institusjoner. Navn som Dianne Coyle, John Ikenberry og Bill Emmet er blant de 49 menn og 7 kvinner som skal innlede, og slett ingen lettvektere.

Men Mont Pelerin Society er mer enn et akademisk seminar, det er også en arena for, som de selv kaller det, å inspirere nettverket mellom verdens høyresidetankesmier og andre frimarkedstilhengere.

De har ikke et felles program, kan man lese på Mont Pelerin Societys nettsider – men har det til felles, blant annet, at de ser offentlig velferd og fagforeninger som en trussel mot et fritt samfunn.

I vår tid er dette temmelig kraftig kost.

Det finnes ingen åpent tilgjengelig medlemsliste for Mont Pelerin Society, men det vi vet er at Atlas-nettverket av høyreside-tenketanker springer ut av Mont Pelerin Society, og her er flere av de tyngste medlemmene å finne på den amerikanske høyresiden.

Flere tilknyttet de amerikanske tenketankene er også blant innlederne på møtet i Oslo.

Heritage Foundation, den største av de amerikanske tenketankene, som i sin tid tegnet opp mye av kuttpolitikken under Ronald Reagan, har i dag inntatt et ståsted nær Donald Trump.

Nær 70 personer med bakgrunn fra tenketanken har gikk inn i apparatet rundt president Trump.

Cato Institute er en av USAs mest innflytelsesrike tenketanker, med en historikk for libertarianske policy-forslag som går rett inn i tradisjonen vi i Norge kjenner fra FpU: privatisering av trygdesystem, post, skolevesen, offentlig transport, innskrenking av streikerett og motstand mot et universelt helsevesen.

Satt litt på spissen: Er det cocktails med slike som dette som bygger det frie samfunn?

Det som ville vært interessant å diskutere med medlemmene i Mont Pelerin Society er om ikke frihetsverdier nå har best kår på venstresiden, slik verden ser ut i dag.

For det første når det gjelder de liberal-demokratiske institusjonene: Når høyrepopulister kommer til makt, er det nesten alltid fordi den mer moderate høyresiden trenger stemmene deres. Slik var det i Sverige med Sverigedemokratene, slik var det i USA med Trump, slik var det med den høyrepopulistiske delen av Brexit-leiren.

For det andre er maktfordelingen i de fleste vestlige samfunn under et klart press fra økende ulikhet. Stadig mer av nasjonalinntekten konsentreres hos de som har mest, på bekostning av de som bidrar med arbeid.

Det er temmelig langt fra virkeligheten at fagforeningenes check-and-balance-makt i markedsøkonomien, eller velferdssamfunnets omfordeling, skulle være en trussel mot friheten.

Høyresiden globalt er i en krise. Brede folkepartier på sentrum-høyre som samlet 30-40 prosent oppslutning, er i dag en skygge av seg selv. Ytre høyre har en eller flere hender på rattet på høyresiden i flere land.

Her står høyresiden i en skikkelig skvis, og det må være krevende å finne ut hvordan man skal håndtere situasjonen.

For Mont Pelerin Society, har et svar helt siden starten vært å peke på mer marked som løsning. Mange av spørsmålene som stilles, vil uansett ha det som konklusjon.

For økonomen Friedrich Hayek, som var tungt involvert i oppstarten av Mont Pelerin Society i 1947, hadde rettferdighetshensyn minimal plass. Markedet gir og markedet tar, og sosialdemokratiske initiativer som Roosevelts «New Deal» stod i veien for et fritt samfunn.

Også på konferansen i Oslo er Hayek sentral. Det skal lanseres en egen Hayek-bok, og kåres prisvinnerne fra en Hayek-essaykonkurranse.

Å se hen til Hayek-inspirert libertarianisme er dårlige svar på høyresidens krise. Folk vil ikke ha det.

Det var dette sentrum-venstre-økonomen Karl Polanyi formulerte i en kraftfull kritikk av markedsideologien til Hayek og hans kompanjonger allerede i 1944: Markedsideologene forsøker å fjerne størrelser som eiendom, arbeidskraft og finans fra samfunnets syn på rett og galt, og gjøre til gjenstand for ren markedsstyring.

Svaret blir et tilbakeslag, om det er fra det konservative høyre eller fra venstresiden. En noe beslektet kritikk finner vi i den nye boken «Borgerlig krise: Det ideologiske opbrud i blå blok» av danske Christian Skov. «Populismens kime finner vi i liberalismen», ifølge Skov.

Vi bør bevare en stor tro på verdien av uenighetsfellesskap hvor ideer brytes mot hverandre, hvor man kan diskutere og bryne seg på hverandre og komme fram til, forhåpentligvis, dypere innsikt.

Men hvis målet er å bygge opp om det frie samfunn, bør man da slå hodene sammen med markedsfundamentalister?

Det bør vi ha våre tvil om.