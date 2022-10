ÅPENHET: – Gjennom årene har mye stabilisert seg, men jeg går fremdeles på medisiner og til jevnlig samtaleterapi. I lang tid har de mørkeste tankene vært borte, men nå er noen av dem tilbake igjen. Og det er utrolig skummelt å si høyt, skriver kronikkforfatteren.

Vi trenger hverandre – løft blikket!

Jeg må tørre å si det høyt. Til tider er livet ekstra tungt å leve.

PAAL CHRISTIAN MOSSIN GJØEN, mangfolds- og inkluderingsekspert, Nordea

Så er vi her igjen. Omgivelsene rundt oss endrer farge, og dagslyset blir stadig mindre. Sommeren er ubønnhørlig over og høstens lukter og stemning er over oss igjen.

For noen er dette starten på en endret sinnsstemning. Andre av oss har kjent på denne endringen i lang tid allerede, mange i flere år.

Men vi snakker aldri om det. Vi later som ingenting og durer på som før.

«Vi» og «oss» er også jeg. Undertegnede. En som til daglig jobber med å fremme mangfold og inkludering blant de ansatte på arbeidsplassen, som jobber for å tilrettelegge at alle skal kunne komme på jobb som den de er, uavhengig av bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, etnisitet og funksjonsfungering.

Jeg er redd jeg er en hykler. Jeg må tørre å si det høyt selv.

For om lag fire år siden gjennomførte jeg et internt jobb-bytte etter å ha blitt løst fra mitt daværende lederansvar i banken. Jeg hadde møtt veggen, opplevde panikkangst for første gang i mitt liv, var sykmeldt i flere måneder og følte at alt var tapt.

Følelsen av å miste kontrollen og ikke mestre selv den enkleste ting som å komme seg opp og ut av sengen, var nærmest helt ubeskrivelig.

Fra tidligere, før veggen traff, stilte jeg selv spørsmål ved «mandagssyken» og hvor vanskelig det egentlig kunne være å komme seg i gang på morgenen. Nå, etter å ha vært der selv, kjenner jeg det fortsatt på kroppen, og kan stadig streve med behovet for å bli i hulen, følelsen av å ikke strekke til og frykten for å bli avslørt.

Gjennom årene har mye stabilisert seg, men jeg går fremdeles på medisiner og til jevnlig samtaleterapi. I lang tid har de mørkeste tankene vært borte, men nå er noen av dem tilbake igjen. Og det er utrolig skummelt å si høyt.

Med ensomhet og utenforskap som allerede sentrale utfordringer for den mentale folkehelsen – og tall fra SSB og Levekårsundersøkelsen 2020 som viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet – kan det være lett å falle utenfor, også i arbeidslivet.

Etter flere år med sosial nedstenging og en pandemi hvor mange brått fikk endret sine daglige rutiner, har vi sakte men sikkert kommet inn i en ny tralt. Nye måter å jobbe på. Hybride løsninger, som det så fint heter.

Den nye arbeidshverdagen, der mange kan velge å være oftere på hjemmekontor enn man kunne før pandemien, kan for enkelte virke som en sovepute.

Hvordan kan jeg si det? Jeg snakker også for meg selv. Jeg kan skrive under på hvor vanskelig og utfordrende det er å bryte et nytt mønster, når sinnsstemning og intern uro til tider overdøver det rasjonelle.

Og der er jeg selv nå. For det meste jobber jeg for tiden hjemmefra, og har vanskelig med å komme ut av spiralen.

Derfor kan jeg ikke unngå å snakke om det, som en som har som jobb å tilrettelegge for at andre skal kunne komme på jobb som seg selv.

I år var temaet for Verdensdagen for psykisk helse her i Norge «Vi trenger hverandre. Løft blikket!». Vi trenger hverandre ja, men hvor er hjelpen fra myndighetene når vi trenger den?

Vi er i utgangspunktet heldige som bor i et land der vi har rett på hjelp fra det offentlige helsevesenet dersom en blir psykisk syk. Kapasiteten i psykisk helsevesen har imidlertid vært dårlig i altfor mange år, og spesielt nå etter pandemien.

Enkelte steder i landet venter folk 12(!) måneder i kø for å få samtale med psykolog, og ventetiden i psykisk helsevern i Nord-Norge har ifølge tall fra Helsedirektoratet økt med ni dager fra 2019 til 2021.

For barn og unge har ventetiden økt jevnt under pandemien, og før sommeren måtte unge vente i gjennomsnitt 50 dager på behandling.

Det er som at du vrikker ankelen på siste skoledag i juni, men ikke får noen til å se på den før etter at sommerferien er over og skolen har begynt igjen i august.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 vises det noe vilje til bedring på feltet, spesielt for unge. Men når samme regjering samtidig øker egenandelen for både lege- og psykologbesøk med tre prosent, så svarer det i sum ikke helt på ambisjonene om å rette på de «uverdige forholdene innen psykisk helse» som den samme regjeringen stadfestet i Hurdalsplattformen.

Joda, vi skal selvsagt gjøre vår del og løfte blikket – du, meg og alle andre, men vi klarer ikke dette uten å ha helsemyndighetene med oss.

Jeg er heldig og har fått meget god støtte og tilrettelegging av arbeidsgiver, hvilket er noe av grunnen til at jeg i sin tid ønsket å jobbe for at flere skal kunne oppleve det samme, nemlig å bli sett og kunne være seg selv.

Heldigvis fikk jeg også denne muligheten.

Flere av mine aller nærmeste på jobb vet ikke noe om hvordan jeg egentlig har det. Min nærmeste leder vet, og gir meg god støtte, men selv på teamet mitt blant vi som jobber med mangfold og inkludering hver eneste dag har jeg holdt tyst.

Hvis vi skal få til endring sammen, så kan jeg ikke være stille lenger. Jeg må tørre å si det høyt. Til tider er livet ekstra tungt å leve.

Vi trenger hverandre. Løft blikket!