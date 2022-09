DJUPT SKUFFA: – Eg ynskjer ikkje at dei unge skal velje vekk læraryrket. Eg vil ikkje skremme nokon vekk. Men kvifor sutrar eg no? Eg er skuffa over tvungen lønnsnemnd. Måten det skjer på, rolla til KS og fordi vi fortener å følgje same lønnsutvikling som andre, skriv Ingeborg Anna Ulstein.

Kvifor sutrar eg no? Eg er skuffa over tvungen lønnsnemnd

Eit tydeleg signal om at å bruke utestemme ikkje nyttar og at innestemme ikkje vert høyrt

INGEBORG ANNA HAVÅG ULSTEIN, lærar

Eg er mor til ein VG3-elev som har hatt gym dette skuleåret, og to på 8. trinn som har hatt eit redusert skuletilbod dei siste vekene. Har eg vore bekymra? Ja, slik som alle andre foreldre.

Samtidig er eg lærar i vidaregåande skule. På ein av dei finaste, varmaste, mest varierte og samansette skulane i Bergen. Med få unntak har eg vore på skulen heile pandemien. Til tross for alvorleg sjukdom i heimen er eg ein av mange som har hatt 150 nærkontaktar i veka. Tilpassa, snakka på telefon med elevar om kvelden, laga doble undervisningsopplegg for dei på skulen og dei heime, gått på heimebesøk, vore kreativ med tanke på knappe ressursar og gitt ut ein klem eller tre fordi nokon trengde det.

Sympati? Applaus? Nei, det var mitt arbeid i ei kritisk periode og eg set elevane først. Det gjer eg framleis.

Eg er også ein av dei lærarane som vart henta tilbake frå streik før streiken vart stoppa. Elevar trengde meg, og mange vart ikkje tatt ut fordi vi oftast veit kven dei er. Det tek ikkje mange dagane før vi ser, høyrer og kjenner det på kroppen. Eg kan seie høgt at å skape gode psykososiale læringsmiljø er mi styrke.

Samtidig treng eg erfarne kollegaer som både fagleg kan dele, og låne meg ei skulder eller eit øre når avmakta vert stor, arbeidsoppgåvene for krevjande, økonomien for trong, helsetilbodet for dårleg og krava frå fleire om tilpassing og oppfølging fører til at sjølve arbeidet med læring skjer på kveldstid, helgar og i avspasering.

Kan eg vere meir effektiv? Ja, men då må noko kuttast. Eller nokon kuttast.

Klage gjer eg sjeldan, og aldri på sosiale medium. Først og fremst fordi eg er oppriktig glad i elevane. Dei er mine. Eg arbeider saman med lojale, støttande og inspirerande kollegaer i alle funksjonar.

Samtidig ynskjer eg heller ikkje at dei unge skal velje vekk yrket. Me treng dei! Ikkje berre fordi at nesten 1/5 i dag manglar utdanning i skulen, men fordi vi treng mangfaldet, energien og tankane deira.

Eg vil ikkje skremme nokon vekk. Kommentarar om den lange «ferien» min prellar av. Dei timane har eg arbeida inn før desember kjem.

Og kvifor sutrar eg no? Eg er skuffa over tvungen lønnsnemnd. Måten det skjer på, rolla til KS og fordi vi fortener å følgje same lønnsutvikling som andre.

Men først og fremst fordi det er eit tydeleg signal om at å bruke utestemme ikkje nyttar og at innestemme ikkje vert høyrt. Eg er bekymra for framtida til skulen og om dette er eit yrke eg klarer å stå i. Om skulen er så viktig, gi meg det eg treng for å undervise, tid til elevane, ro og ikkje enda fleire krav.

No veit me kven dei sårbare elevane er, og då må me få ressursar til å hjelpe dei fagleg og sosialt. Eg treng ikkje klapp på skuldra, men vilje frå politisk hald til å kome med ressursar til oss i klasserommet. Oss? Det er elevane og meg.

I denne perioden har det vorte klart at alle andre veit meir enn meg, og oss. Om drift, fag, pedagogikk, arbeidsoppgåver, løysingar og min profesjon. Dette engasjementet, for min del ein kamp, for skulen håper eg at dei som ropte høgast kan halde oppe.

Kva med dei nye kutta som er foreslått? Kva med pengane som er spart på lønnsutgifter? Kvifor ikkje bruke pengar på sårbare elevar før dei vert vaksne?

Eg er ei mor som er glad ungane mine skal tilbake. Samtidig er eg lærar. Mitt perspektiv er alle «ungane» mine, og dei mest sårbare har ingen som ropar høgt for dei. Dei har eit avgrensa tilbod av helsefagarbeidarar, kanskje ein miljøarbeidar, rådgivarar i for små stillingar, ei leiing som må gjere kutt for å få økonomi til å gå opp, faglærarar og meg.

Ein kontaktlærar som skal sjå alle og rope høgt for dei som treng det mest.

Framleis på dugnad.

NB! Skrive som innlegg på Facebook under pressekonferansen på NRK tirsdag 28. september, og er uttrykk for mi personlige meining og direkte reaksjon på løysinga.