Vi trenger en ny start. Nå. Idag.

Publisert: 20.03.18 15:35

Kan Sylvi Listhaugs avgang bety at politikerne våre bestemmer seg for at det holder nå? Holder med usakligheter og personangrep fra alle kanter? Fra alle partier?

SEBASTIAN STEIN, humanitær feltarbeider som skriver for egen regning

Kan vi få politikere som snakker sak? Politikere som aksepterer fakta, som forholder seg til vitenskap, tar inn over seg nyanser og fokuserer på de viktige tingene istedenfor symbolpolitikk?

Det trenger vi.

Kan dette føre til en mer ansvarlig bruk av ord, bilder, memes og sosiale medier fra våre folkevalgte og vår regjering? Uansett hvem de er og hvilket parti de representerer?

Det trenger vi.

Kan dette føre til at media lar alle sider slippe til, men stiller høye krav om saklighet, faktabaserte begrunnelser og redelighet uansett hvilket syn de representerer? Kan vi få medier som gir plass til de som har noe interessant å si - ikke de som roper høyest? Som holder styr på fakta, konfronterer usannheter og ikke aksepterer at sitater vris til de mister mening? Kan Listhaugs avgang føre til en gjenoppbygging av journalistikk som en tillitsskapende kraft i Norge?

Det trenger vi.

Kan vi som er vanlige borgere begynne å snakke sammen med innestemme? Både når vi diskuterer og når vi skriver på tastaturene våre?

Kan vi som vanlige borgere ta mål av oss for å være nysgjerrige på andres synspunkt? Kan vi søke forståelse snarere enn konflikt? Kan vi akseptere forskjeller i meninger og likevel tenke godt om våre neste?

Det trenger vi.

Kan dette bli punktet der vi får en fellesdugnad for oppussing av norsk samfunnsdebatt? En dugnad der vi anerkjenner at alles mål er et samfunn i fremgang? At det vi alle vil ha er et samfunn som er trygt og godt, men at vi kan være uenige om hvordan vi skal komme oss dit?

Det trenger vi.

Kan vi begynne å lege landet vårt?

Det starter med åpne spørsmål, genuin nysgjerrighet og en tro på at det er mer som forener oss enn som skiller oss. Det starter med Solberg og Støre, med NRK, TV 2 og de store avisene. Og det starter med deg og meg.