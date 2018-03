Ernas største ydmykelse

kommentar

Publisert: 14.03.18 20:41 Oppdatert: 14.03.18 21:20

2018-03-14

Justisminister Sylvi Listhaug har ydmyket statsminister Erna Solberg, skadet det borgerlige prosjektet og herjet med regjeringens anseelse i et viktig spørsmål. I denne regjeringen er alt det tydeligvis lov.

Statsminister Erna Solbergs pinlige tilbaketog de siste dagene må ha vært en lidelse å følge for folk i Høyre . I møtet med justisminister Sylvi Listhaugs ufølsomme og platte Facebook-kjekkaseri, der Arbeiderpartiet ble plassert på terroristenes side, begynte Solberg med et uinteressert skuldertrekk (dette fikk være en sak mellom Ap og Frp), fulgte opp med klassisk whataboutism (mulig Sylvi brukte sterke ord, men se på DISSE eksemplene fra Ap som vi har funnet frem), før hun, med slepende skritt, beveget seg mot dagens unnskyldning.

«Det har vært en spennende reise» er samtidens store klisjé når noen skal beskrive en karriere, et prosjekt eller et stykke arbeid. Solbergs «reise» i denne saken minner om Napoleons retrett etter å ha tapt i Russland.

Dagens Næringsliv har publisert en sak som kan forklare hvorfor Solberg har slitt de siste dagene . Ifølge DNs kilder forsto statsministeren med en gang at Listhaug denne gangen hadde gått over streken, og ba henne derfor fjerne Facebook-posten. Men det nektet Listhaug.

Det er ikke første gang hun trosser statsministerens vilje, det er ingen grunn til å tro at Listhaug eller Frp noensinne har tenkt at Høyres leder har noe med hva de gjør eller ikke gjør. Listhaug er neppe særlig redd for Solberg heller, hun vet at ingen i dag våger å fjerne henne fra regjeringen, og gjør derfor som hun vil i kommunikasjonen med egne velgere.

Solberg ble derfor henvist til å forsvare eller bortforklare Listhaugs provokasjon. Det var en umulig oppgave for henne, særlig når hun selv mente den var langt over streken. I forsøket på å forsvare sin egen illojale statsråd endte hun med å tape saken i offentligheten. Og nå måtte hun altså gi opp. Ydmyket av Ap og andre som nærmest har æreskjelt henne og Høyre, til tider med språkbruk som har vært farlig nær å plassere Frp på terrorismens side. Og ydmyket av sin egen statsråd og Frp, som har skapt store problemer for henne, og nektet å rydde opp i uføret de selv har skapt.

Høyre og Solberg er de store taperne i denne saken. Før Listhaug anklaget Ap for å gå terroristens ærend, fordi partiet sammen med blant annet KrF hadde stemt ned en endring i statsborgerloven, lå det an til at KrF kunne bevege seg mot regjeringsdeltagelse. Vi kan jo bare gjette hva Listhaugs selvpromotering har gjort med den lysten.

Spesielt når alle nå ser at Listhaug tilsynelatende kan gjøre hva hun vil i Erna Solbergs regjering, selv når statsministeren innstendig ber henne om å la være.