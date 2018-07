Bare gode venner? Donald Trump er i ferd med å effektivt nedbygge mange av de reformene Barack Obama gjennomførte. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Trump fester grepet

debatt

Publisert: 02.07.18 03:10 Oppdatert: 02.07.18 03:32

MENINGER 2018-07-02T01:10:41Z

Til tross for alt kaoset stilen hans skaper er Donald Trump i ferd med å forandre USA for en generasjon fremover.

Det hører med til sjeldenhetene at en tidligere amerikansk president går ut og kritiserer sin etterfølger, hverken direkte eller indirekte. Det forventes av eks-presidenten at han inntar rollen som en eldre statsmann, hever over den daglige politikken og ellers konsentrerer seg om å bygge monumenter over seg selv i form av biblioteker og selvbiografier.

Barack Obama nevnte da heller ikke sin etterfølger Donald Trump ved navn da han før helgen sa at hans partifeller har grunn til å føle bekymring. Men adressen var klar da han snakket om hvordan frykt brukes som politisk pressmiddel til å få gjennomført tvilsomme politiske reformer. Trekker vi fra Obamas moralske pekefinger er det ganske åpenbart at ekspresidentens utspill kan sees i sammenheng med hvor effektiv deler av Trumps politikk er på tross av alt kaoset den nye presidenten genererer.

For etter at Trump tilsynelatende led nederlag da han ble nødt til å snu i saken hvor myndighetene har separert flyktningbarn fra deres foreldre langs grensen, har han kunnet inkassere to langt viktigere seiere rett etterpå. Først da landets høyesterett oppretholdt presidentens kontroversielle innreiseforbud, så lenge det er grunngitt i argumenter om nasjonens sikkerhet. Og dernest da det ble kjent at høyesterettdommer Anthony Kennedy pensjonerer seg, slik at Trump vil kunne utnevne sin andre kandidat til denne avgjørende domstolen.

Gjennom slike beslutninger vil Trump kunne sette sitt merke på amerikansk politikk, ikke bare i sin egen periode (eller perioder), men i en hel generasjon fremover. Abortlovgivning, våpenlovgivning, helsereform og andre avgjørende merkesaker for høyresiden i USA ,vil kunne avgjøres på lang sikt. Obamas luftige tale er dermed ikke så mye en preken, som det er en mobiliseringsordre til demokratenes velgere: Om man ikke slutter rekkene og vinner tilbake Representantenes hus ved mellomvalgene i november, kan løpet være kjørt. For Obama vil det kunne bety at svært mye av det han bygget opp, rives ned. Og for USA vil splittelsen i verdens eneste supermakt bli dypere og vondere, uansett utfall.