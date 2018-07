ANGREPET: Drapene på fem mennesker i en avisredaksjon i Maryland torsdag bidrar til en dyster statistikk. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Angrepet på journalistikken

leder

Publisert: 01.07.18 04:44

MENINGER 2018-07-01T02:44:55Z

Vi er vitne til en dypt bekymringsverdig holdningsendring til den frie journalistikken, også i enkelte vestlige land.

Torsdag ble fem mennesker skutt og drept i redaksjonen til lokalavisen Capital Gazette i Annapolis på østkysten av USA. Drapsmannen var en mann som etter alt å dømme følte seg dårlig behandlet av avisen . Til tross for at USA har et stort problem med såkalte «arbeidsplassskytinger» på linje med «skoleskytinger», er dette første gang på flere år at journalister er drept på jobb i USA. Men internasjonalt er utviklingen verre. 74 redaksjonelle medarbeidere ble drept på jobb i fjor. 51 er drept på jobb så langt i 2018. De fleste i Syria og Afghanistan.

Etter noen roligere år på 1990-tallet, steg tallet på journalister drept på jobb radikalt etter angrepene på New York og Pentagon i 2001. Mens ulike grupper i mange konfliktområder til en viss grad fredet mediearbeidere tidligere, erklærte Al Qaida og senere IS at de anså journalister for å være legitime mål. Noe som igjen førte til at dødstallene steg radikalt utover 2000-tallet. Resultatet er at mange redaksjoner vegrer seg for å sende reportere inn i noen av de verste konfliktområdene og verden får vite langt mindre om disse enn man ellers ville ha gjort.

Samtidig er det en bekymringsverdig holdningsendring til journalistikken også i fredelige, demokratiske stater. I USA utropte Donalt Trump etablerte nyhetsinstitusjoner som New York Times, CNN, NBC, CBS og ABC til «fiender av det amerikanske folk», rett etter at han var utnevnt til president i fjor. Bare i løpet av den siste måneden har han hevdet på Twitter at mediene bringer «falske nyheter» og at de tilhører «fienden». Enda mer grotesk er den tidligere Breitbart News-redaktøren Milo Yiannopoulos uttalelser for noen dager siden om at han gleder seg til at «borgervernsgrupper skal begynne å skyte ned journalister».

Denne typen forrykte utblåsninger er selvfølgelig ikke den direkte foranledningen til angrep på journalister. Men er symptomer på et økende hat til fri og uavhengig journalistikk, også i den vestlige verden. Det vil kreve en bred allianse av alle demokratiske krefter for å holde stand mot en slik utglidning.