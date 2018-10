MOT VENSTRE: Knut Arild Hareide i Krf får råd av den gamle KrF-lederen Kjell Magne Bondevik. Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Da VG lot 48 KrF-ere sette dagsorden

Sjokkmåling for høyresiden: KrF-velgere vil ha Støre-regjering, skrev VG denne uken. Men bare 48 KrF-velgere var spurt. Er det juks og fanteri?

Mange lo godt da VG presenterte sin nye meningsmåling utført av Respons analyse i fredagavisen.

Det var den første meningsmålingen som var tatt opp etter at Hareide holdt sin historiske tale med sin etter hvert så kjente venstresving.

Ikke bare omtalte vi en oppgang til KrF - rett nok innenfor feilmarginen.

Vi lot også venstresiden i KrF og Norge stikke av med en seier. Vi sa de ville ha Støre. Og det etter å ha spurt bare 48 KrF-velgere (altså folk som oppgir at de vil stemme KrF nå).

Holder det?

Det er det beste vi har - nå, og det bør selvsagt tolkes med edruelighet.

Når det ble slik, er det rett og slett fordi det ikke er flere KrF-ere når vi har spurt 1000 personer i Norge - altså lager et representativt utvalg for å slippe å spørre alle som bor her. Det siste ville tatt for lang tid og vært for dyrt.

De 48 Krf-erne ble dernest spurt hva de foretrekker av status quo, Støre og Solberg.

Resultatet var uventet . For her var det en overraskende klar tendens blant KrF-velgerne til å peke på Støre. Og forskjellen var mye større enn ekspertene hadde sett for seg.

Men fortsatt var det altså bare 48 respondenter. Meningsmålerne hadde ikke sett for seg at de ville finne en forskjell som var signifikant.

Når de likevel sier at forskjellen er signifikant - altså at vi vil kunne gjenskape overvekt i favør Støre om vi måler mange ganger - gjør de det fordi de tror dette er tilfelle også i den virkelige verden. Ut fra statistikken tør de å si at et flertall av Krfs velgere i dag ville lent seg den veien.

Og det til tross for feilmarginer er store. Feilmarginer har vi alltid i slikt arbeid. Og de øker desto mindre utvalget er. I det lille KrF-utvalget er feilmarginen på mellom 17 og 18 prosent.

Når 75 prosent i gruppen svarer at de støtter Støre, må vi likevel altså regne med at tallet i verste fall kan være nede i 57 prosent. Når 17 prosent i utvalget sier de støtter Solberg, kan tallet ligge på rundt 35 prosent fordi feilmarginen er såpass stor.

Likevel gir det et flertall for Støre. Og det er derfor ekspertene kaller tallene signifikante. Og det er derfor tallene ble presentert som de ble, med de forbeholdene som finnes.

Når velgerne som oppgir å ha stemt på KrF i Stortingsvalget i 2017 fikk det samme spørsmålet, fikk vi ikke et signifikant resultat. Der er fordelingen 31 prosent til Solberg og 55 prosent til Støre. Feilmarginen er den samme. Og da blir det såpass jevnt, at selv om det heller mot Støre, er det ikke trygt å si at resultatet kan gjentas.

Det interessante er at det har skjedd en utskifting av velgerne i KrF. De har tapt velgere til Høyre og Frp og Venstre siden 2017. Mens de har fått velgere fra den andre siden. Og denne undersøkelsen viser at tilsiget fra venstre er større enn tapet til høyresidepartiene.

Vi skulle gjerne hatt flere KrF-ere å spørre. For å kommet opp i for eksempel tusen KrF-ere måtte vi ringt 20 000 nordmenn. Det ville vært svært dyrt og tidkrevende.

Å doble utvalget koser også penger, men det kan være en mulighet til neste gang. Da får vi 96 KrF-ere å generalisere ut fra.

Det vil nok gi ytterligere rom for morsomheter. 96 er heller ikke så mange. Men feilmarginen ville vært redusert betraktelig, til rundt 10.

Og det må vi selvsagt vurdere. Om dette blir like spennende i fortsettelsen.