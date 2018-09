Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Klønete

Regjeringen kutter Norges bidrag til UNESCO med 25 prosent. Det er uheldig.

leder

Vår allerede beskjedne støtte til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon reduseres fra 80 millioner kr til 60 millioner. Ifølge Aftenposten er avkortningen en reaksjon på at Norges kandidat til stillingen som assisterende generaldirektør for utdanning ble vraket. Det er i så fall en klønete og prinsipielt problematisk håndtering.

Konflikten har pågått siden mars da UNESCOs generalsekretær Audrey Azoulay valgte å se bort fra Gry Høeg Ulverud og utnevnte Italias tidligere utdanningsminister Stefania Giannini til stedfortredende generaldirektør for utdanning.

Noe som gjør saken ekstra delikat, er at Ulverød er gift med sjefen for FNs miljøprogram, Erik Solheim, som har sin egen feide gående med FN om påstått overforbruk knyttet til hans reiseregninger. Vi har ingen formening om Ulveruds skikkethet til jobben. Hun ville formentlig også ha vært egnet, gitt hennes fellesnordiske kandidatur. Men det er vanskelig å se at utnevnelsen av professor og universitetsrektor Giannini til jobben som FNs øverste faglige ansvarlige for utdanning er noen forbigåelse.

Overfor Aftenposten forsvarer utviklingsminister Nikolai Astrup (H) regjeringens reaksjon med at UNESCOs prosess var «lukket og uryddig», og at «internasjonale organisasjoner kan ikke ta Norges støtte for gitt».

Det siste er vi helt enige i. Det er likevel problematisk hvis representasjon skal knyttes opp mot støttenivå. Da er vi farlig nær prinsippet om å kjøpe seg makt. Vi synes også det er underlig at regjeringen velger å kutte overføringen til nettopp UNESCO. En organisasjon Norge vanligvis soler seg i glansen av når den fremhever noe her til lands som internasjonal viktig kulturarv. I tillegg har UNESCO hatt en historisk rolle i arbeidet mot rasisme, organisasjonen har vært en spydspiss i kampen for jenters rett til utdanning i fattige land og den har et særlig ansvar for å spre kunnskap om jødeutryddelsene under krigen.

Beklageligvis har president Trump trukket helt USA ut av UNESCO fordi FN-organisasjonen har anerkjent Palestina som medlem, noe også dagens israelske regime har reagert på. Det bør være legitimt å kritisere UNESCO for arbeidet som gjøres, eller oftest ikke blir gjort, dessverre, som regel på grunn av manglende finansiering. Heller enn å svekke UNESCO burde Norge bidra til å stryke FN-organisasjonens hovedmandat om fred og sikkerhet gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap og kultur.