Foto: MORTEN MØRLAND

Klokkene ringer for nazioldingene

2018-09-09T05:24:57Z

Mens høyreekstremistene marsjerer igjen i gatene der alt startet, er de siste levningene av den opprinnelige nazismen i ferd med å bli til støv.

Publisert: 09.09.18 07:24

Denne uken var den i nyhetsbildet igjen, «nazi-klokken» i kirketårnet i det lille gudshuset i Herxheim Am Berg, sør for Frankfurt. Landsbyen har vært hjemsøkt av journalister fra hele verden etter at det i fjor ble kjent at kirkeklokken hadde et innstøpt hakekors og inskripsjonen «Alt for fedrelandet – Adolf Hitler ».

Landsbyen er delt mellom dem som mener at klokken må preserveres av historiske årsaker, og de som mener den må bort – av opplagte årsaker.

Samtidig med at landsbyen krangler om hvordan de skal håndtere denne fliken av naziarven, ble den 95 år gamle tidligere konsentrasjonsleirvakten Jakiw Palij pågrepet i hjemmet sitt i bydelen Queens i New York og deportert til Tyskland.

78 år etter avslutningen på Andre verdenskrig, 69 år etter at han slapp inn i USA ved å lyve om sin bakgrunn og 25 år siden han ble avslørt. Pågripelsen og utkastelsen skal ha skjedd etter påtrykk fra president Trump, som selv er fra Queens.

«Han var bare en gammel mann», sa hans 70 år gamle nabo Maria Rososado til New York Times da oldingen ble trillet ut i rullestol. «Han var ikke noe dårlig menneske. Han var en god nabo».

Det er ikke så mange igjen nå. Oskar Groening, «bokholderen fra Auschwitz », døde i vinter, etter at han 94 år gammel i 2015 ble dømt til fire års fengsel i Tyskland for medvirkning til drap på 3000 jøder.

I Danmark har myndighetene bestemt seg for å henlegge saken mot den tidligere SS-soldaten Helmuth Leif Rasmussen (93) på grunn av bevisets stilling. Rasmussen var anklaget for å ha deltatt på drapet av 1400 jøder i Hviterussland.

Og på et pleiehjem nord for Hamburg sitter Gerhard Sommer (97), så dement at tyske myndigheter har bestemt seg for å ikke stille ham for retten for deltagelsen i en massakre på 560 sivilister – deriblant 119 barn – i en landsby i Toscana i 1944.

Det er en håndfull andre også, spredd rundt omkring i verden. Anklaget for grusomme drap og overgrep for mer enn søtti år siden. Felles for dem er altså at de var unge menn da det skjedde, den eldste 23 år.

Og de var alle bitte små tannhjul i den bestialitets- og utryddelsesindustrien nazismen utgjorde. Som symbol på nazismen har de ikke så mye større verdi en kirkeklokken i Herxheim Am Berg.

Det store, juridiske oppgjøret med nazismen ble først og fremst foretatt i Nürnbergprosessene i Tyskland i løpet av et snaut år fra 1945 til 1946. De som av forskjellige grunner unnslapp domstolen flyktet til Midtøsten, til USA, til Sør Amerika under forskjellige identiteter og prøvde å starte på nytt.

Tryggheten deres ble knust i 1960. Da klarte israelerne å identifisere Adolf Eichmann, Hitlers sjef for «den endelige løsning på jødeproblemet», i Argentina. De kidnappet ham og fløy ham til Jerusalem, hvor de stilte ham for retten og dømte ham til døden.

Men om man lykkes i å gi naziforbrytere på rømmen et urolig, rastløst liv fra da av, var det også alt. Nummer to på listen over etterlyste krigsforbrytere, legen og «dødsengelen» Josef Mengele, fikk slag og druknet i Brasil i 1979, 68 år gammel.

Eichmanns assistent og nærmeste medarbeider, Alois Bunner, ble nesten likvidert av Mossad flere ganger, men overlevde og døde enten i 2001 eller 2010 i Damaskus, over 90 år gammel.

Herbert Heim, kalt «Doktor Død» for den samme rollen i konsentrasjonsleiren Mathausen-Gusen som Mengele hadde hatt i Auschwitz, slapp også unna og kan ha dødd i Kairo i 1992, 78 år gammel.

Mossad hadde åtte prioriterte mål som de jaktet på gjennom fire tiår. I 2007 konkluderte en internrapport med at «Israels representanter mislykkes i oppgaven historien hadde pålagt dem».

Og om noen få år er det over. Da vil 99 år gamle Michael Karkoc, som er anklaget for drapet på 44 sivilister i en polsk landsby i 1944, være død og begravet. Enten i Polen som har krevet ham utlevert, eller i Minnesota hvor han har tilbrakt livet siden 1949.

Og kanskje kan naziklokken i Herxheim Am Berg ringe for den siste døde nazistiske krigsforbryteren.