PARIS IKKE NOK: Eiffeltårnet med budskap om 100 prosent fornybar under klimatoppmøtet i 2015. Tiltakene som ble lovet er ikke nok til å begrense temperaturstigningen. Foto: Thibault Camus / TT / NTB Scanpix

Alarmerende klimarapport

Faren for en katastrofal global oppvarming er overhengende og det haster med å gjennomføre store kutt i klimagassutslippene. Våre handlinger de neste ti årene vil avgjøre livsgrunnlaget for de neste generasjoner.

leder

Publisert: 09.10.18 04:50

Det er et dypt alvor i den nye rapporten fra FNs klimapanel. Allerede om vel et tiår kan klodens temperatur ha steget med 1,5 grader over førindustrielt nivå. Det vil få svært skadelige konsekvenser. Hvis temperaturen øker med 2 grader eller mer vil konsekvensene for livet på jorden bli dramatiske. I deler av verden vil livsgrunnlaget bli ødelagt eller forringet. Det blir mange klimaflyktninger når vi samtidig vet at jordens befolkning forventes å øke med to milliarder innen 2050.

En halv grads økning utgjør en stor forskjell, ifølge klimaforskerne. Det vil utsette ytterligere 420 millioner mennesker for ekstrem hete og ytterligere 10 millioner for stigende havnivå. Øker temperaturen med 2 grader vil alle verdens korallrev forsvinne, i tillegg til mange arter.

Det blir stadig tydeligere at vi ikke vil klare å nå de ambisiøse forpliktelsene fra Paris om å holde den globale temperaturstigning til «godt under 2 grader» med dagens kurs. Selv om alle land innfrir forpliktelsene som ble gitt på klimakonferansen i Paris vil temperaturen på kloden stige med tre prosent i løpet av dette hundreåret. Nylig presenterte den amerikanske administrasjonen en analyse der det fremkommer at den globale temperaturen trolig vil stige med 4 grader innen 2100 hvis ikke noe gjøres.

Desto mer meningsløst er president Donald Trumps utmeldelse av Paris-avtalen. Utviklingen i andre store land er også urovekkende. I Kina, som slipper ut mer CO2 enn noe annet land, øker utslippene kraftig. I Brasil, som har 30 prosent av jordens gjenværende regnskog, vant høyrepopulist og klimaskeptiker Jair Bolsonaro første runde i presidentvalget.

FNs eksperter påpeker at for å innfri målet om 1,5 grader vil det kreve hurtige og omfattende endringer i et omfang menneskeheten aldri tidligere har sett. Nå gjelder det å begrense skadevirkningene av menneskeskapte klimaendringer. Verden må slutte å brenne kull og redusere avhengigheten av olje. Vi trenger en miljøteknologisk revolusjon. Alle land må ta ansvar. Det finnes ingen større global utfordring i det 21. århundre. Hvis vi ikke handler nå vil våre barn og barnebarn opplevde det verste scenario.