BLODPRØVE: Kvinner over 38 år og de som har fått påvist økt risiko for kromosomavvik hos fosteret har i dag muligheten til å ta en blodprøve som viser om fosteret har økt risiko for kromosomfeil. Foto: Møller-Hansen, Janne

Selvbestemt betyr at man bestemmer selv

Publisert: 29.07.18 09:04

Advarsler om «sorteringssamfunnet» handler egentlig om å undergrave retten til selvbestemt abort.

ANDREAS SJALG UNNELAND , leder Sosialistisk Ungdom

KrfU kommer med harde påstander mot Sosialistisk Ungdom i VG (23/7). Fordi SU mener at gravide kvinner skal ha tilgang på informasjon så de kan ta et velinformert valg om deres egen graviditet, skal vi være for «sorteringssamfunnet».

Det har oppstått en debatt rundt en medisinsk nyvinning; NIPT-testen. Dette er en blodprøve som kan gi mye informasjon tidlig i et svangerskap. I motsetning til tidligere prøver skjer dette uten risiko for verken kvinnen eller fosteret. Testen kan blant annet gi informasjon om ulike typer trisomier eller arvelige sykdommer eller tilstander.

I dag er denne testen forbeholdt kvinner over 38 år eller de med stor risiko for arvelige sykdommer. Vi mener at når det er lite ressurskrevende å tilby denne informasjonen, så må også andre kvinner som ønsker det, få tilbud om den samme testen. Alternativet er at kvinner må betale private aktører. Dersom tilgangen på denne informasjonen kun er for dem som har råd til å betale for den, er det urettferdig. Alle kvinner fortjener å kunne ta velinformerte valg. Dette burde være selvsagt.

Men det er det ikke dersom man, som KrFU, er mer eller mindre skeptisk til selve prinsippet om selvbestemt abort, som ungdomspartiet kun godtar under tvil. KrFUs grunnprinsipp er tydelig i kronikken til leder i KrFU, Martine Tønnesen: Det finnes gode grunner og dårlige grunner for at folk tar abort. Og det er ikke kvinnen som skal få bestemme hvilke prinsipper som er riktige.

Men dersom ordet «selvbestemt» skal bety noe, må det bety at det er nettopp selvbestemt. Det er kvinnen selv som skal ta valget, ikke politikerne. Ikke KrFU.

Det kan være mange forskjellige grunner for at en kvinne velger å ta abort. Det er ikke politikernes rolle å moralisere over det valget. Vi mener at KrFUs frykt for at gravide kvinner får informasjon viser en grunnleggende mistillit til kvinner som vurderer abort. Dette har både KrFU og KrF vist gjennom det meste av sin historie. Sist da de foreslo at kvinner må ha «tenkedager» for å kunne ta abort. Eller en «skammedag», som man også kan kalle det. Men ingen kvinner skal skamme seg for å ta en abort. Og det er på tide at KrFU innser det.

Tar vi konsekvensen av KrFUs argumenter på alvor, oppstår det fort et samfunn der kvinner får mindre makt over egen kropp, egen helse, eget liv. Men moralsk krevende spørsmål som er personlige valg, som abort, bør tas av personen som står i situasjonen og må ta ansvar for den: kvinnen selv. Når KrFU prøver å stoppe tilgangen på relevant informasjon, prøver de i praksis å undergrave det ansvaret, og den retten.

Men vi som er for selvbestemt abort og støtter kvinnens tilgang på informasjon må også nettopp derfor sørge for at alle som ønsker å bære fram et barn med en funksjonshemming har de beste mulige vilkårene for det. Vi i SU ønsker et inkluderende samfunn der vi tar vare på alle barn. Man skal aldri sitte i en situasjon der man må lure på om man har råd til å få en unge med funksjonshemming, eller der man er usikker på om det barnet som kommer kan få de best mulige livsvilkår. Den hjelpen og omsorgen barnet trenger skal være tilgjengelig. Derfor vil vi alltid forsvare å bruke penger på å sikre et samfunn der alle barn får like muligheter.

Kanskje KrFU burde bruke mer tid på å prøve å tilrettelegge for barnefamilier i Norge enn å moralisere over kvinners valg, og SUs politikk.