«Hvis du sier at du hater langrenn på første date, risikerer du å miste 80 prosent av nordmenn du vil date.»

Publisert: 05.08.18 20:12

Slik dater du en en nordmann.

LORELOU DESJARDINS , fransk forfatter og blogger, bosatt i Norge

1) Tidspunkt et viktig

Nordmenn dater året rundt, men to tidspunkter er de beste: På våren siden nordmenn føler noe som heter vårkåthet og vil føle seg «levende» igjen etter en kald vinter. Og på høsten slik at nordmenn kan lete etter en varm sjel å kose seg med når vinteren blir mørk og kald.

2) Vanskelig å date om du ikke drikker

Alkohol er dessverre ganske viktig når man vil forføre en nordmann. Grunnen er at alkoholen har skylda for alt man sier, gjør og ikke vil ta ansvar for dagen etter. En venn av meg som er avholdsmann drikker vanligvis noe som ligner på øl, slik at kvinner ikke rømmer fra ham. Men når de skjønner at han er påvirket av eplemost og ikke alkohol, blir det vanligvis ikke noe mer ut av det.

Alkohol gjør at mange blir mye mer modige, og når de er fulle kan nordmenn gjøre helt ko-ko ting som å se på deg lenge nok til å vise interesse. Enkelte ganger kan de finne på å snakke med deg, men det kan du ikke forvente.

3) Glem ordet «date», som ikke finnes på norsk

Nordmenn elsker å høre om norske ord som ikke finnes på engelsk eller andre språk: utepils, koselig, solveggen, molefonken og julebord.

Men det finnes også engelske ord og konsepter som ikke finnes på norsk, og å date er et godt eksempel. Amerikanske filmer og serier er fulle av ungdom som dater og følger masse regler om hva man gjør på første og andre date. I USA er det regler for hvor mange dater man må være på før man kysser, før man ligger med hverandre, sier «jeg elsker deg» og så videre. Hvis du spør nordmenn hva reglene rundt dating i Norge er, blir mange ukomfortable. «Jeg vet ikke hvordan man dater» sier de fleste.

Det er fordi at i Norge foregår ting på en helt annen måte. Man kan ligge med noen man har utvekslet seks ord med (ordene er: Vil du være med meg hjem?). Man kan være venner i 10 år og plutselig bli sammen. Man kan «date» hverandre i en evighet før man kaller seg kjæreste. Man kan høre «jeg elsker deg» etter 20 år. Eller aldri.

Det er få ting som skremmer en singel nordmann mer enn en kaffe sammen med en person de er tiltrukket av og som de må snakke med, uten at alkohol eller andre virkemidler for å slappe av, er involverte. Jo da, en ting er mer skremmende, å dra på IKEA med noen man har ligget med to ganger.

4) Husk likestilling og kredittkortet ditt

Likestilling er viktig på norske arbeidsplasser, men også i privatlivene til folk. Hvis du er kvinne kan du ikke forvente at norske menn betaler for ølen din hele kvelden fordi de har lyst til å ligge med deg. Eller for maten på restaurantene dere drar til sammen. Det fungerer i Frankrike eller USA og Brasil, men ikke i Norge. Først og fremst fordi kvinner har jobb og penger her, og de er ikke vant til å ha menn som betaler alt for dem. Om du er en utenlandsk mann, noter at norske kvinner til og med kan bli fornærmet om du vil betale alt.

I tillegg er alkohol og mat ute ganske dyrt. I og med at kvinner vil ha lik lønn er det greit at de betaler halvparten, selv om det kan høres veldig uromantisk ut for mange. Sånn er det i Norge. Noter også at det å holde døren for en kvinner er helt gratis, men at det kan fornærme norske kvinner fordi de klarer det selv.

5) Husk treningssko og elsk friluftsliv

For å date en nordmann er det uunngåelig å elske friluftsliv. Selv om du ikke liker det og er en sofagris som spiser potetgull og ser på Netflix hver kveld, må du lyve litt. Om det er på en dating-app eller når du treffer folk for første gang, må du ha en liste over alle typer idretter du liker. En av disse må være langrenn. Hvis du sier at du hater langrenn på første date, risikerer du å miste 80 % av nordmenn du vil date.

Om du har en profil på en dating-app er det viktig å ha et bilde med døde dyr hvis du er en mann. For eksempel en stor fisk du har fisket selv. Frossenlaks eller en liten fisk imponerer ingen her. Kvinner og menn som vil forføre en nordmann trenger også bilder av seg selv på toppen av et fjell med turklær. Helst dyre turklær med farger som gir deg vondt i hodet.

En date i Norge kan være en tur i skogen, så ha klar treningsskoene dine. Blir du invitert på hytta til en nordmann du har et slags romantisk forhold med, er dette en test for å finne ut om dere kan overleve sammen uten vann og iPad. Da må du være klar for å tisse ute og ha nok ullundertøy for å ikke se ut som en pyse og si at du fryser og vil hjem.

6) Vær kostbar

Det er viktig å ikke være for tilgjengelig når man er singel i Norge. Alle må se veldig opptatte ut. Om du blir stormforelsket i en nordmann er det veldig risikabelt å si fra, siden nordmenn fort blir skremt av folk som viser mye følelser. Dette er veldig komplisert, siden mange nordmenn drømmer om å ha hus, et par barn, en samboer og en hytte. Dessverre er veien dit full av hindringer siden ingen vil vise at de er interesserte når de er det.

7) Meld deg på dating-apper og gruppeaktiviteter

Det er fire måter å treffe en nordmann du skal date:

1- på bar/ute i byen (med alkohol som hjelpemidler)

2- på fjelltreffen.no (om du er over 50)

3- i utlandet

4- gjennom venner/studier/felles aktiviteter/jobb

Om du er under 50, uten planer om bo i utlandet, er ferdig med studier og ikke treffer noen på på jobb, så er datingappene og aktivitetsgrupper stedet for deg. Isbading, dansekurs, bærplukking, Happn og Tinder og Match.com .

Ja, alt dette kan ta så mye tid at du må si opp jobben din. Men vil du treffe noen, eller?

8) Nordmenn er redde for avvisning og for forpliktelse. Senk forventningene.

Hvis du venter på at andre skal ta initiativ, må du vente lenge. Om du er en kvinne er det forventet at du skal ta initiativ og vise interesse. Dette er litt teknisk fordi du må vise interesse, men samtidig være kostbar.

Jada, du klarer det. Det er bare å late som du har masse venner og andre du dater selv om det du egentlig driver med er å se på tredje sesongen av din favorittserie. Poenget er at du aldri vet hva nordmenn tenker og føler, så du må bare følge det du tenker og føler. Siden Norge sammen med andre skandinaviske land er på toppen av one-night-stands, kan du ikke forvente mye. Det er godt mulig at personen bare var interessert i litt vinterkos eller en sommerflørt, og det er vanskelig å finne ut om de vil gå videre i forholdet. Her må du unngå ordene: forhold, kjæreste, IKEA, barn. Ord du kan bruke er: Hei, vil du ha en øl til, vi sees, så spennende.