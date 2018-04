Kommentar: Vekk meg opp

FUNNET DØD: Den verdenskjente DJ-en, Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, døde i Muscat i Oman fredag, 28 år gammel. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Publisert: 20.04.18 23:10

Avicii gjorde DJ-en til musiker.

En av de fineste musikkdokumentarene i nyere tid handler ikke om øvingslokaler, mystiske fester og voldsomme album. Det er den hjertevarme fortellingen om 23 år gamle Tim Bergling som turnerer Australia. Overskuddet fra turneen går til det veldedige prosjektet «House for Hunger». Det som er imponerende, er måten man kommer innpå DJ-en, og ser hvor ekstremt dedikert han er til arbeidet.

Hele tiden, om det er på flyet, backstage eller i hotellsuiten etter konserten sitter han og jobber. Alltid klar for mer finpussing eller nye impulser. Et klipp viser ham på vei til scenen, bærende på Mac-en, mens han fremdeles redigerer spor. Ikke før han nesten er framme trekker han ut USB-sticken som musikken er på og gir fra seg maskinen.

Etterpå prøver crewet å lage feststemning på hotellet. Bergling jobber.

Denne dedikasjonen, dette fokuset, denne evnen til å aldri stoppe, løftet ham fram til samarbeid med Nile Rodgers, Coldplay og Wyclef Jean. Det var også den som til slutt fikk ham til å trekke seg tilbake i mars 2016.

Det er dette bildet i alle fall undertegnede sitter igjen med. Et lidenskapelig og hardtarbeidende geni som hele tiden presset seg selv i jakten etter den neste energiske og lystige lift-off-en, det neste perfekte vokalklippet. Den neste låten.

Han hadde en unik tilnærming til DJ-virket. Til musikk. Et ekstremt sterkt fokus på låter - ikke bare festen. Han samarbeidet ikke med berømte sangere, det var bare ham som lagde noe bra. Han løftet opplevelsen og forståelsen av en DJ fra å være en person med en Mac og kule beats, til å være en ekte, gjennomført og fullkommen artist.

Fra «Levels» i 2011, som fremdeles er en av de virkelig store EDM-låtene, med det ikoniske riffet og Etta James-vokalen. Til «Wake Me Up» som overbeviste selv steinharde rockere hvilke kvaliteter som lå i bunn. Og i en periode var det den mest streamede låten på Spotify noensinne.

Slik endret han hele musikkbransjen og var med på å løfte fram sin egen sjanger, EDM til den dominerende populærmusikken. En sjanger som samtidig som han går ut av tiden, altså har erstattet det vi tidligere kalte popmusikk. Som har lagt karrierer for norske artister som Kygo, Alan Walker og Matoma.

I en annen dokumentar, BBC-filmen «True Stories» (som nettopp er kommet på Netflix) får vi vite om betennelsen i bukspyttkjertelen, magesmerter som gjør at man helst ikke skulle spise eller drikke. Om doktorene som sier at han uansett må fjerne galleblæren. Avicii som diskuterer med doktorene. Legene som sier «ta mer percocet». «Her er 20 tabletter gabapentin». Og om folkene rundt ham som hele tiden pusher ham videre, ute av stand til å se at de må stoppe ham.

De sterkest lysende stjernene forlater oss alltid for tidlig. 27-klubben har prominente medlemmer som Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse og Kurt Cobain. Avicii ble 28 år og 224 dager.

I «True Stories» finnes et gammelt opptak, der 21-årige Avicii får spørsmålet om hvordan det føles når han står på scenen. Han finner ikke ord for hvor glad han er, han vil bare «vara kvar i stunden, och ta det dag for dag»

Nå er det ikke flere slike dager.

TOR MARTIN BØE

