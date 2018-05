KRITISK: - Hva skal vi så si om menn med shorts på arbeidsplassen, er det mulig å ta en slik mann seriøst?, Spør VG-tegner Roar Hagen.

Nei til shorts på jobben

Publisert: 23.05.18 18:44

Er det akseptabelt og ønskelig at menn går rundt i shorts på jobben? Debatten tar av etter at redaktøren i danske Jyllandsposten setter foten ned og forlanger lange benklær på mannlige ansatte.

AV ROAR HAGEN, tegner og kommentator i VG.

Har ikke vi menn rett til egen kropp? Jovisst har vi det, både menn og kvinner. Å kle seg som vi vil har blitt et mantra. Samfunnet utvikler seg langs to akser. På den ene siden kvinner som dekker seg til mer og mer, og menn som dyrker skjegg og kjortel. I den andre enden av skalaen skal mer og mer av kroppen eksponeres i pakt med den økende kroppsdyrkelsen.

Resultatet ser vi overalt. Kropper tyter frem som planter om våren. Noen nette og fargerike, andre mer offensive og kjøttetende. Vi blir hva vi trener, og hva vi spiser heter det. Den nye religionen, kroppen, er selve budskapet om hvem vi er, og hvem vi gjerne skulle vært. I disse tider hvor arbeid, familie og fritid går opp i en høyere enhet er det derfor ikke så underlig at menn, la oss begrense diskusjonen i denne omgang til menn, forveksler arbeidsplassen med badeplassen og kommer vaggende med tynne, eller tykke, sårbare legger og knær. Forskjellen på arbeid og fritid er tilsynelatende utvisket.

Da er vel alt såre vel? På ett eller annet tidspunkt i historien tok vi på oss klær. Mest på grunn av kulde og frost, men trolig hadde selv steinaldermennesket en indre følelse av blygsel, og følte seg mer beskyttet påkledd enn naken. Med unntak av naturistbevegelsen, briter i koloniene og lederhosen i Tyrol har mennesket av mange fornuftige grunner dekket seg til og spart omgivelsene for eksponering av mer kropp enn absolutt nødvendig.

Vi vet alle hvor feil det er når en hvit eller brun mannelegg kommer til syne mellom sokk og dressbukse. Det som ellers ville vært en respektert mann med integritet, blir på et sekund noe annet, noe ufrivillig komisk. Hva skal vi så si om menn med shorts på arbeidsplassen, er det mulig å ta en slik mann seriøst? Som karikaturist vil jeg si at dess mindre klær en mann har på seg, jo vanskeligere er det å ta mannen alvorlig. Tenk deg generalstaben sitte i shorts rundt bordet, eller styret i Equinor. Ville du hatt tillit til en dommer i shorts, eller en statsråd? Hva med Jonas i shorts, Per Sandberg eller Slagsvold Vedum. Jeg er sikker på at ingen brenner etter å se disse karene i annet enn dress i offentligheten. Skjønt, i dag kom en fyr gående gjennom stortingsrestauranten i shorts. Det var ingen Jo Benkow eller Guttorm Hansen der som kunne gripe inn.

La oss av estetiske og humanitære grunner håpe at mange følger Jyllandspostens eksempel og får folk til å kle på seg.

