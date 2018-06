LØSARBEIDERSAMFUNN? – «Det nye arbeidslivet», sier regjeringen, men dette er ikke nytt. Vi har hatt det sånn før. Da kalte vi det et løsarbeidersamfunn , skriver Hadia Tajik. Foto: Hallgeir Vågenes

Opprydningsaksjon i arbeidslivet

Publisert: 08.06.18 10:33

Arbeiderpartiet er på lag med vanlige arbeidsfolk. Høyre tar rollen som ombud for pengemakten.

HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har satt i gang en opprydningsaksjon i norsk arbeidsliv. Når Høyres Heidi Nordby Lunde og Frps Erlend Wiborg i VG kontant avviser at regjeringspartiene vil delta på oppryddingen, viser det med all tydelighet at de representerer pengemakta og ikke vanlige arbeidsfolk og lønnsmottakere.

Arbeiderpartiet har allerede fått flertall på Stortinget for opprydning i innleie og bruk av bemanningsbyråer. Det blir forbudt med nulltimerskontrakter der man ikke får lønn mellom oppdrag. Bemanningsbyråene skal som hovedregel ha faste medarbeidere. Bare selskaper bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft.

Vi vil også rydde opp i franchisemodellen og foreslår at franchisekonsernene ikke skal kunne organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. De som gjør jobben hver dag skal vite hvem som er sjefen og hvem de jobber for. Vårt forslag vil stoppe arbeidsgivere som nå planlegger å kvitte seg med sitt ansvar for arbeidstakerne. Det vil også ta tak i ansvarsfraskrivelsen overfor arbeidstakerne som mange aktører i plattformøkonomien legger opp til. For hvem skal du gå til med dine krav og forslag hvis sjefen din er en app?

Neste uke får vi sannsynligvis flertall for vårt forslag om å styrke godkjenningsordningen for renhold, og dermed rydde opp i en bransje der seriøse aktører har blitt utkonkurrert av svart og ulovlig arbeid.

I stedet for å bli med på opprydningen, oppfordrer Lunde næringstoppene til å «tenke som NATO». Så når Arbeiderpartiet påpeker utfordringer tusenvis av norske arbeidstakere opplever, vil Høyre at næringstoppene fremover skal se på dette som et angrep på hele det norske næringslivet. Dermed har høyrepartiene gjort seg selv til et ombud for pengemakten i Norge.

Andre saker den siste tiden bekrefter at høyrepartiene i sak etter sak glemmer vanlige arbeidsfolk og lønnsmottakere. Om bord på Color Line-fergene mellom Oslo og Kiel jobber kokker, servitører, renholdere og butikkansatte som nå står i fare for å bli byttet ut. Regjeringen vil følge rederens ønske om å flagge ut skipene, slik at lønns- og arbeidsvilkår kan dumpes til et nivå det ikke går an å leve av i Norge. Regjeringen har også løpt fra løftet om at jernbanereformen ikke skulle svekke lønnen eller arbeidsvilkårene til de som vasker og vedlikeholder togene. I stedet må de ansatte søke på sine egne jobber – i konkurranse med billigere, uorganisert arbeidskraft. Det samme ser vi i pasienttransporten, både på bakken og i luften.

«Det nye arbeidslivet», kaller regjeringen dette. Men dette er ikke nytt. Vi har hatt det sånn før. Da kalte vi det et løsarbeidersamfunn. Vi ser utviklingen når de som ellers ville blitt fast ansatt, nå like gjerne blir midlertidig ansatt. Vi ser det når oppgaver som før ble gjort til anstendige vilkår, nå blir gjort gjennom uanstendig innleie. Og vi ser det når fagforeningenes rolle svekkes og de som før kjempet sammen på arbeidsplassene, oftere må kjempe alene.

Forestillingen om at det er et motsetningsforhold mellom gode og ryddige arbeidsforhold og innovasjon og produktivitet er gammelmodig høyrepolitikk som forskningen for lengst har tilbakevist. Det er faktisk motsatt: et organisert og trygt arbeidsliv er et konkurransefortrinn for Norge som øker produktiviteten.

Fast jobb, fremfor å være innleid gjennom et bemanningsbyrå, gir eierskap og tilhørighet til bedriften. Det gjør det lett å ta sjanser, teste ut nye ideer, si ifra til sjefen og stole på egen faglighet. Dette konkurransefortrinnet må vi ikke gi slipp på. For det er tryggheten til de som gjør jobben hver dag som gjør norsk arbeidsliv til et av de mest skapende, produktive og familievennlige i verden. Den tryggheten må være med videre når vi skaper et arbeidsliv for fremtiden.