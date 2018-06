MØTEKLAR: Kim Jong-un ankom Singapore i helgen i et kinesisk passasjerfly. Foto: Social Media / X04130

Kim, Trump og det kritiske øyeblikk

Publisert: 11.06.18 23:29

SINGAPORE (VG) Kim Jong-un har oppnådd å få verdens mektigste mann til forhandlingsbordet, så langt uten å ha ofret noe. Nå må han vise kortene hvis toppmøtet med Donald Trump skal bli en suksess.

Kim Jong-un er en brutal og hensynsløs diktator, men han er også rasjonell og strategisk, som sin far og farfar. Slik har det stalinistiske familiedynastiet bestått i 70 år.

For å redde seg selv og sitt regime ønsker Kim å møte mannen han så sent som i fjor hånet og truet. Og Trump var ikke bedre da han varslet at Nord-Korea ville bli møtt med «ild og raseri verden aldri har sett maken til» hvis de fortsatte med å true USA.

I forkant av denne historiske hendelsen, det første møte mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder, har tonen vært mild og forsonlig. Etter at Trump avlyste det planlagte Singapore-møtet i slutten av mai kom det bare gode ord fra Pyongyang, og presidenten ombestemte seg enda en gang. Nå omtaler Trump Kim som en hederlig mann som ønsker å utrette store ting for sitt folk.

Det er et paradoks å høre Trumps vennlige omtale av lederen for et av verdens verste diktaturer, med tanke på hvordan han samtidig behandler USAs allierte i demokratiske land. Etter å ha skapt ufred på G7 møtet i helgen dro han til Singapore på fredsmøte med Kim. Men kanskje er det nettopp fordi Trump er en svært utradisjonell president at han kan lykkes der hans forgjengere feilet.

Trumps målsetting er å oppnå en fullstendig, verifiserbar og irreversibel avvikling av det nordkoreanske atomvåpenarsenalet. Kims mål er å oppnå internasjonal anerkjennelse, sikkerhetsgarantier og bistand.

Trump trenger en utenrikspolitisk seier. Kim trenger økonomisk vekst.

Det er mulig å forene disse posisjonene, men ikke i løpet av et toppmøte. Etter de forberedende møtene på høyt nivå er forventningene blitt redusert. Nå snakkes det om at toppmøtet i beste fall er begynnelsen på en prosess som kan ta mange år. Det er uansett et stort fremskritt. Bare for noen måneder siden var frykten for en storkrig høyst reell.

Trump og Kim møtes på nøytral grunn. Singapore har gode diplomatiske forbindelser med USA og en åpen linje til Nord-Korea. Det er et sikkert og komfortabelt møtested, med avansert infrastruktur og lang erfaring med å organisere toppmøter. Men ingenting ligner den forestående matchen Kim vs. Trump.

Trump mener han i løpet av det første minuttet av deres første møte vil se om Kim er seriøs eller ikke. Den nordkoreanske lederen må raskt overbevise Trump om at han er en mann han kan gjøre business med. Da må han vise reell vilje til atomnedrustning. Diktatoren har kommet langt bare ved å møte Trump ansikt til ansikt.

Det blir et kritisk øyeblikk for begge menn. Det er, merkelig nok, bedre utsikter til at det oppstår god kjemi mellom presidenten og diktatoren enn når Trump møter USAs allierte.