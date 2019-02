Foto: Roar Hagen

Kommentar

Kulturrevolusjon mot Corbyn

De EU-vennlige protestutbryterne i Labour har fått følge av tre Tory-representanter. Flere utmeldinger ventes fra begge partier.

Publisert: 21.02.19 13:47







Torsdag sluttet de konservative parlamentarikere seg til den uavhengige gruppen. I skrivende stund teller den 11 medlemmer, og har en høyere oppslutning på meningsmålingene enn Liberaldemokratene.

Opprøret mot Jeremy Corbyn er ydmykende nok både for det britiske arbeiderpartiet og den mislikte partlederen. Men trolig ser vi begynnelsen på noe større og enda alvorligere:

En åpen revolt i Westminster – som ikke handler om høyre eller venstre, men om verdier og politisk anstendighet.

Kulturrevolusjonen mot radikaliseringen av Labour har avfødt en uavhengighetserklæring. Frustrerte toryer som reagerer på unnfallenhet hos sin egen partiledelse varsler at flere enn de tre avhopperne også kommer til å skrive under. De frykter en høyrepopulistisk «UKIPifisering» av De konservative, og mener Brexit har redefinert partiet «og ødelagt alle forsøk på å modernisere det.»

les også En ventet politisk rystelse

Det aller meste er «moooot norrmalt» i britisk politikk for tiden. De fleste gir Brexit skylden. Men Brexit er bare et symptom. Brexit er det du får når maktkamp og spill trumfer politikkens innhold, og personlige ambisjoner gjødsles av utsikten for å drive privat vendetta mot gamle rivaler og kostskole-prefekter.

Labour-leder Jeremy Corbyn kommer fra venstresidens ytterfløy, men viser seg å ha mer til felles med erkekonservative eksentrikere som Jacob Rees-Mogg og høyresidens fremste soloartist, Boris Johnson.

Ingen av dem synes å ta innover seg alvoret i bruddet med EU, og hva det vil si å avvikle fire tiårs økonomiske, politiske og praktiske samkvem med sin største handels- og samarbeidspartner. I stedet har de brukt den mest dramatiske avgjørelsen i øyrikets historie i moderne tid til å blankpolere egen smålighet.

les også Brexit: et evig Shakespeare-drama

Briter har et eget begrep for det: «Little Englanders», først brukt av Shakespeare, angivelig. Meningsinnholdet er det samme som Bjørnsons «Skit i Norge – leve Toten!»

Man trenger ikke å ha fulgt veldig godt med i britisk politikk for å ha fått med seg at begge de store partiene har påfallende upopulære ledere. At Theresa May fortsatt sitter som partileder og statsminister for De konservative skyldes utelukkende at Jeremy Corbyn er enda mer mislikt.

les også Det går en grense for Theresa May

Det som ville vært opposisjonslederens optimale momentum når regjeringspartiet herjes av mytterister og i realiteten er delt i to, delvis tre fraksjoner, gir ikke Jeremy Corbyn noe som helst. Ingen fordeler. Ingen oppdrift. Ikke har han tilstrekkelig støtte i egne rekker for å rigge sin egen regjeringsskute. Ikke har han mannskap som er villig til å mønstre på og gå i krigen med ham.

les også Venstrepopulisten Jeremy Corbyn

Jeremy Corbyn er ingen mann å gå i krigen med. En som bruker bakholdsangrep som metode er ikke til å stole på. Spør bare Labours ledende parlamentariker og mangeårige skyggeminister, Hilary Benn, som ifølge Corbyn «i beste fall er en opprører, i verste fall en sviker».

Da backbencheren Corbyn kom inn som utfordrer til lederjobben i Labour etter at Ed Milliband brått trakk seg, var omkvedet at han var uvalgbar fordi han var for ukjent i partiet til å bli statsminister. Nå er han uvalgbar fordi partiet kjenner ham.

les også Corbyn beskyldes for antisemittisme

Bortsett fra hardlinerne på fagbevegelsens militante venstreside, som fikk ham valgt som partileder gjennom en imponerende mobiliseringskampanje og det britene kaller et «alternativt voteringssystem» (instant-runoff vote), har Corbyn få nære politiske venner. Det i seg selv behøver ikke være ulempe for en lagbygger, som først og fremst trenger respekt og troverdighet. Jeremy Corbyn klokker ikke helt inn der heller.

Tvert imot sier veteranen Mike Gapes i sitt begrunnede brudd med partiet han har tjent siden 1983, at dagens Labour-leder representerer «en trussel mot nasjonal sikkerhet og internasjonale avtaler» om han skulle bli statsminister.

Det gjorde inntrykk på politiske observatører i flere leirer da de erfarne parlamentarikerne tok avskjed med sitt gamle parti fordi «dagens Labour er ikke det Labour vi meldte oss inn i».

Et tyvetall av de 41 parlamentsmedlemmene fra Labours gruppe som stemte mot Corbyn i Underhusets Brexit-runde sist uke står angivelig klar i Westminsters korridorer for å slutte seg til utbrytergruppen. Flere medier melder at «minst fem» Tory-representanter teller på knappene. Ifølge The Times kan frustrerte liberaldemokrater følge på.

Den som likevel gjorde sterkest inntrykk av de opprinnelig syv opprørerne, var Luciana Berger. Hun tok et følelsesladet farvel med et parti hun var «flau og skamfull» over å ha vært en del av, fordi det nåværende Labour, ifølge henne, er «institusjonelt antisemittisk».

les også Brexit: et evig Shakespeare-drama

Berger er selv jøde, og har opplevd å være målskive for rabiate utfall fra den harde venstresiden i partiet. Ja, ikke bare det, men også ren rasisme – uten at hverken partilederen eller noen av hans støttespillere har tatt til motmæle og gått i forsvar for den unge kvinnen.

Parlamentarikeren Peter Kyle fulgte pressekonferansen med de syv på Sky News, og bemerket at alle gjenværende i partiet nå blir nødt til å forklare hvorfor de eventuelt velger å bli, og underforstått støtte Corbyn. Det oppsummerte han på følgende måte:

«En jødisk kvinne er blitt mobbet ut av Labour – på hvilken side av den linjen står du?»

les også Øyfolket. Enda mer alene

Kanskje danner utbryterne en ny, formalisert gruppe i Underhuset. Foreløpig er de mest opptatt av å fristille seg selv. Det er uavhengigheten som er bevegelsen. Samtidig har avhopperne endret styrkeforholdet i parlamentet. Et nyvalg kan ryste Westminster.

De fleste briter har fått med seg forrige ukes oppsiktevekkende meningsmåling: Nesten 59 prosent av velgerne oppgir at de ville vurdert å støtte et nytt og blokkoverskridende sentrumsparti, om et slikt fantes.

Her er det mer enn Brexit som kan bli avblåst de nærmeste fem ukene.