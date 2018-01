1 av 3 Åserud, Lise / NTB scanpix

Odvar Nordli 1927–2018 «Han var raus. Han var stor. Ap skulle hatt en slik skikkelse i dag»

Arve Øverby

Fredrik Solstad (foto)

Publisert: 19.01.18 13:06

MENINGER 2018-01-19T12:06:01Z

Med Odvar Nordlis bortgang har Arbeiderpartiet mistet en av sine mest sentrale, ruvende og rotekte politikere.

Ingen kunne formidle et politisk budskap så klargjørende og med slik styrke som han. Når Odvar Nordli slo knyttneven i talerstolen for å understreke sine synspunkter, ble det enten dørgende stille eller stor applaus. Ingen kunne stille seg likegyldig til det Odvar Nordli fremførte av meninger.

Jeg hadde den glede i mitt journalistiske liv å følge Odvar Nordli i store deler av hans lange og betydningsfulle politiske karriere. Noe av det første som jeg husker fra hans mange og kraftfulle taler, er fra et fylkesårsmøte i Hedmark Ap i Elvarheim i Elverum tidlig på 1970-tallet.

To av de ledende AUF-erne i Hedmark på den tiden var Sigbjørn Johnsen og Finn Arne Eriksrud. De hadde tydelig provosert Odvar, som da var kommunalminister, med sine radikale og kritiske synspunkter mot partiets ledelse. Det ville han ikke ha noe av. Han nærmest filleristet de to fra talerstolen for deres umodenhet og slo knyttneven i talerstolen for å banke det inn i de to guttene. Det hjalp tydeligvis. Sigbjørn ble etter hvert en populær finansminister og Finn Arne en skattet medarbeider for Odvar da han senere ble statsminister.

Odvar Nordlis statsministertid fra 1976 til 1981 var en av de mest krevende epoker i norsk politikk. Det historiske dobbeltvedtaket om NATO, den krigslignende situasjonen om kraftutbyggingen i Alta-vassdraget og den uhyre spennende tautrekkingen om Volvo-avtalen var utrolig krevende saker å hanskes med. Fyropene var mange og harde. Vi skal heller ikke glemme den krevende situasjonen da det oppsto en ukontrollert oljeutblåsning i Nordsjøen i april i 1977.

Heldigvis endte det bra. Men mange journalister husker spesielt en situasjon fra Forus ved Stavanger da det hele var over og statsminister Odvar Nordli holdt pressekonferanse. Et tysk TV-team kom halsende for sent og lurte på hvor de kunne få tak i statsministeren. De fikk til svar at han satt inne i lokalet. Men de tyske TV-folkene kom ut igjen og sa at det var ingen statsminister der inne. Jo da, sa journalistene og fulgte med TV-folkene inn igjen. Borte i et hjørne satt statsminister Odvar Nordli og laget seg en «rullings» for å ta seg en røyk. Tyskerne kunne ikke forstå at dette var statsministeren!

Det var denne jordnære alminneligheten som var Odvar Nordlis varemerke. Den gjorde ham også til en svært respektert regjeringssjef. Han sto som en bauta når det gjaldt å kjempe for politiske saker men stilte seg beskjedent når det gjaldt det personlige. Som da kollega Rune Hagen og jeg besøkte Odvar Nordli på sykehuset i Elverum etter en operasjon. Da fortalte han at han hadde ventet på operasjonen i et år selv om han som fremtredende politiker kunne fått plass forrest.

– Je vil itte vara noen køsniker, sa Odvar.

Han siste år som statsminister ble tunge. Flere i Arbeiderpartiet tok i bruk utrolige midler for å skade ham. Den fremste var Reiulf Steen. Etter en lengre tid med betydelige lekkasjer fra Statsministerens kontor, ble forholdene uutholdelige for Odvar. Diskusjoner fra møtene her var i mediene før deltagerne var ute av kontoret. Det viste seg å være Reiulf Steen og den berømte møbelhandleren på Jessheim som sto bak. Det førte til at Odvar måtte kaste inn håndkleet.

Da jeg besøkte Odvar og kona Marit på hytta i Bittermarka etter exiten, var han en sliten og utmattet mann. Han følte nok at han var blitt utsatt for et bakholdsangrep.

– Fortell Arve om det du har opplevd, fortell, det, sa Marit.

Men Odvar tiet og var lojal. Han ville ikke si noe ufordelaktig om partifeller. Han var raus. Han var stor. Ap skulle hatt en slik skikkelse i dag.

Av Arve Øverby, tidligere politisk journalist og kommentator i VG

Denne artikkelen ble først publisert i Østlendingen