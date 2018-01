Foto: ROAR HAGEN

Støre har ikke lenger tillit til Giske

Publisert: 02.01.18 19:25

MØTEROM BRUNDTLAND, YOUNGSTORGET (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre etterlot liten tvil om at Trond Giskes dager som nestleder i partiet i praksis er over. Men for å redde partiet må det holdes på formalitetene til siste slutt.

På krisemøtet i Arbeiderpartiets sentralstyre leste nestleder Hadia Tajik opp varsler om Trond Giskes oppførsel overfor partimedlemmer. Flere av varslene mot Giske har vært kjent for Ap-ledelsen i flere uker. Enkelte av dem har blitt forelagt Giske før jul, der han fikk muligheten til å svare. Trond Giske har ved to anledninger kommentert varslene ved å si at han ikke kjenner seg igjen i flere av dem, og nå senest ved at det er fremsatt falske varsler mot ham.

Da Støre tok ordet etter møtet i sentralstyret, etter at medlemmene hadde hørt Tajiks opplesning, understreket han flere ganger at han trodde på varslerne. Det gjorde han uoppfordret.

Han understreket at han tok sterk avstand fra påstander om falske varsler. Han sa gang etter gang at Trond Giske siden 1. januar ikke er en del av partiets ledelse. Det er en tilstand Støre mente kunne vare helt til landsmøtet i 2019.

Støre brukte ord som «seksuell trakassering» og «aldersforskjell» og snakket om skjevheter i maktforhold, når han omtalte varslersakene. Før han igjen understreket at han trodde på varslerne.

Han gjentok også at det var han, og bare han, som skulle konkludere i spørsmålet om Giske fortsatt hadde tillit. Støre sa også at det var han selv som hadde sagt at Giske skulle fratre midlertidig som nestleder, den løsningen kom ikke fra Giske.

Summen av det Støre sa kan ikke forstås på noen annen måte enn at Aps leder ikke lenger har tillit til Trond Giske som nestleder.

Jeg kan ikke se at det finnes en eneste farbar vei for Trond Giske tilbake til partiledelsen etter dette. I hvert fall ikke så lenge Jonas Gahr Støre er partileder.

Så hvorfor sa han det ikke bare rett ut? Hvorfor ikke gjøre kort prosess allerede i dag og erklære den mistilliten som hele kroppsspråket og ordvalget nærmest rant over av?

Svaret ligger i det som kommer etterpå. I partiet etter Giske. Det er frykten for at hans avgang skal etterlate et dypt splittet og forgiftet parti, som legger føringene for hvordan varslene skal håndteres. Hvis dette skjer for fort, hvis det ligger igjen så mye som en trådstump som noen kan plukke opp og bruke som bevis for at dette har vært et politisk motivert snikmord på en nestleder og hans fløy i partiet, så vil det skje. Så høyspent er det i Ap for tiden ser det ut til.

Støre er langsommere enn det mange i partiet ønsker seg. Han insisterer på å ha partisekretær Kjersti Stenseng, som flere varslere ikke har tillit til, med seg i hele prosessen. Konklusjonen i denne saken nekter Støre å stå alene om, her skal de som oppfattes som Giskes støttespillere tvinges til å forholde seg til de samme realitetene som de han legger til grunn.

Hvis han tror på varslerne, skal han sørge for at en knusende flertall i partiets ledende organer gjør det samme. Konklusjonen skal ikke kunne angripes og brukes i videre maktkamp. Det er mitt inntrykk av hans strategi.

For en leder i Ap er ikke dette så rart. Hensynet til partiet kommer foran alt, også hensyn til varslere. Skal en nestleder falle for anklager om seksuell trakassering, så må det skje på en måte som ikke lar det stå igjen noen andre mulige konklusjoner. Heller ikke for hans støttespillere. Det ser nå ut til å være det grunnleggende i Støres håndtering.

Frem til i dag har jeg vært i tvil om Støre egentlig mente det var riktig å kaste Trond Giske. Det er jeg ikke lenger.

Før møtet sørget han for å sette Giske i en posisjon der han ikke får være med på sentralstyremøter eller andre formelle organer så lenge varslene mot ham er under behandling. Han er utestengt. Det er tydelig signal. Støre understreket også dette flere ganger da han møtte pressen etter sentralstyremøtet.

Noen ganger fikk jeg inntrykk av at han nærmest ba om at vi som var der skjønte det hva som egentlig lå i det at han hadde sagt at Giske ikke lenger burde fungere som nestleder.

Jeg er nærmest helt sikker på at Støre kommer til å få viljen sin når det gjelder Giskes avgang. Om han lykkes med å samle partiet etterpå er jeg mindre sikker på. Men det er neppe dumt å bruke den tiden han kan for å ligge best mulig an til det. For Støre handler ikke dette lenger om Giskes fremtid, det handler om Arbeiderpartiets fremtid.

