Forsvarssnakk- og realiteter

Publisert: 27.12.17 14:12

Sjefen for de amerikanske marinesoldatene på Værnes skal ha sagt at han ser for seg en «big-ass»-kamp.

- Jeg håper at jeg tar feil, men det er en krig i vente, skal den amerikanske generalen Robert Neller ha sagt under sin juleturne, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet military.com.

Utspillet har skapt debatt i sosiale medier. Til VG sier NUPI-forsker John Kristen Skogan at marinesjefen overdriver faren, men understreker samtidig at vi ikke skal legge for mye vekt på hva som sies i en pep-talk til soldater.

For dette er forsvarssnakk til intern bruk, ment for å motivere og gi soldatene en påminnelse om den viktige jobben de gjør. Og det gjør de definitivt. For selv om det jevnlig klages over «brudd på norsk basepolitikk», så er det rullerende amerikanske bidraget på Værnes i virkeligheten med på å sikre Norge. Tilstedeværelsen betyr at tidlig i en eventuell militær konfrontasjon vil land som angriper måtte skyte på amerikanske soldater. Det ønsker få å gjøre, fordi det vil eskalere en konflikt i rekordfart.

Norsk sikkerhet hviler på NATO -samarbeidet. Alene er det kun spørsmål om tid før Norge nedkjempes militært. Amerikanske styrker sikrer alliert involvering fra start. Og uten alliert støtte er det ingen tvil om utfallet av et angrep. Russland har det lokale militære overtaket på vår nordflanke.

Norge har likevel beholdt vår egendefinerte basepolitikk for å sikre utenrikspolitisk balansegang samt innenrikspolitisk konsensusbygging mellom NATO-motstandere og tilhengere. At kritikerne av NATO peker på brudd på denne politikken, er en rituell øvelse. Men basepolitikken har vist seg fleksibel. Den har en rekke ganger blitt klargjort og presisert.

Og det trengs. For de siste årene har russisk fremferd på alliansens østflanke vært bekymringsfull, og ikke omvendt. Russland har invadert Georgia, annektert deler av Ukraina og opptrådt truende mot særlig de baltiske NATO-landene.

Hvis noen skaper krigsfare i nord er det russerne, ikke våre allierte. Og det er norske myndigheter, ikke Russland, som har monopol på fortolkningen av vår politikk, inkludert alle former for forsvarssamarbeid. Om vi ønsker mer alliert tilstedeværelse på vårt territorium, er det opp til oss å bestemme.

