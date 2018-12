Høie og hemmeligholdet

Opposisjonen ber helseminister Bent Høie (H) offentligjøre utredningen om endringer i abortloven. Og det er vi helt enig i.

Men Høie, som denne uken ble kåret til Helse-Norges mektigste av Dagens Medisin, sier nei . Departementet hans mener det dreier seg om interne dokumenter, og at de derfor må holdes hemmelig.

Det var i et skriftlig svar til Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkhol på Stortinget at Bent Høie medga at han har fått departementets jurister til å lage «en foreløpig vurdering av hva som kreves for å foreslå et forbud mot fosterreduksjon. Jeg ba videre om en vurdering knyttet til å fjerne det elementet i abortloven § 2 tredje ledd som noen opplever som diskriminerende.»

Dette er juridiske vurderinger som er interessante for allmennheten.

– Jeg utfordrer Solberg og Høie til å legge fram utredningen av mulige endringer i abortlovens paragraf 2 c, som Høie har fått fra sitt embetsverk, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB denne uken.

Og det stiller vi oss bak. Lignende juridiske vurderinger er gjort ved flere tidligere anledninger og de er offentligjort fra departementets side. Hva som skulle være problematisk med å offentliggjøre dette nå, er ikke enkelt å forstå. Høie bør offentliggjøre hva juristene kom frem til, og slik bidra til en bedre og mer opplyst debatt.

Også her i VG har vi fått avslag på vår forespørsel om innsyn i akkurat disse dokumentene. Departementet holder dem hemmelig med henvisning til at det dreier seg om dokumenter som er utarbeidet til intern saksforberedelse.

Men både Høie og statsminister Solberg har gjentatte ganger påpekt, sist i Stortinget torsdag, at deres utspill i abortdebatten utelukkende har kommet fra dem som Høyre-ledere og ikke som statsråder i regjeringen.

De har understreket at det er partiet Høyre som har åpnet for å forhandle med de tre andre borgerlige partiene om endringer i abortloven. Det er dermed ikke snakk om interne dokumenter, men dokumenter fra departementet og til Høyre.

Departementet har dessuten en plikt til å vurdere merinnsyn når saken har stor samfunnsmessig betydning. Men i denne saken mener departementet hensynet til hemmelighold trumfer behovet for innsyn.

Det er vi uenig i. Måten denne saken har utviklet seg på gjør at vi ikke er i tvil om at den har stor nok samfunnsmessig betydning til at en juridisk vurdering bør offentliggjøres.