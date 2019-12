Foto: Roar Hagen

Nå kommer fergeopprøret

Kraftig økning i kostnadene for fergepassasjerer, setter sinnene i kok langs norskekysten. Likevel er det bompenger som setter landet vårt på hodet.

De siste ukene har mange gått i fakkeltog, demonstrert mot politikere og aksjonert på fergekaier. Årsaken er en kraftig økning i billettprisene, i enkelte tilfeller helt opp mot 70 prosent, uten at tilbudet blir bedre. – Fergeprisene vil kvele oss, sakte, men sikkert, sier lederen for protestaksjonen til Sunnmørsposten. De frykter at de blir et slags «Finnmark» i vest. I Nordland har en rekke ordførere gått sammen om et opprop mot svekkelse av ferge- og hurtigbåttilbudet.

Der bompengeopprøret satte hele landet på hodet og nesten førte til en regjeringskrise, virker det som fergedemonstrantene har fått seile sin egen sjø. Nå har kysten aldri vært bortskjemt med oppmerksomhet fra storsamfunnet, uten at de har klaget nevneverdig av den grunn.

Kystfolket er vant til å klare seg selv. Få har beskrevet det bedre enn Roy Jacobsen i sin perle av en bok, «De usynlige». Handlingen utspiller seg på en liten øy helt ytterst i havgapet på Helgelandskysten. Det er en fortelling om nøysomhet, slit og evnen til å tilpasse seg. Når naustet ble tatt av stormen for tredje vinter på rad, går de i gang med å bygge nytt. Som forfatteren sier: «Det fantes tusenvis av slike øyer på norskekysten. I dag er det ingen. De fortjener å bli sett.»

Selv om det er langt færre bebodde øyer enn det en gang var, består kysten vår av en rekke samfunn som er helt avhengig av ferge. Bor man på en øy er det eneste muligheten for å komme seg på jobb, til skole, lege eller hvor man enn skal. Fergen er selve livsnerven.

Det gryende fergeopprøret har vært særlig høyrøstet i Møre og Romsdal. I vårt største ferjefylke er fylkeskommunen i en tøff økonomisk situasjon. Det har de prøvd å løse ved å øke billettprisene og kutte fergeavganger. Dyrere og dårligere tilbud, med andre ord.

I tillegg kommer innføringen av Autopass, som er initiert av Vegdirektoratet. Den lille brikken erstatter fergematrosene som før tok billett. Den gjør det mye dyrere å ta med bil, mens passasjerer reiser gratis. Det høres fint og flott ut for passasjerene. I en by kan det være en fin måte å få flere til å velge å reise kollektivt. Problemet er bare det at de færreste fergekaier ligger i byer eller tettsteder. De fleste ferger tar deg med fra et ganske øde sted til et annet ganske øde sted. Svært mange av de reisende er avhengig av bil for å komme seg til jobb eller andre gjøremål.

Bare i Møre og Romsdal betyr innføringen av Autopass 100 millioner i tapte billettinntekter. Regningen er det andre som må plukke opp, og det er bilistene.

Politikerne snakker varmt om omlegging til nye, klimavennlige ferger. Selv om elferger er bra både for klima og passasjerer, er det likevel noe som særlig storsamfunnet tjener på. For den som bare skal på land spiller det ikke all verden rolle om det er med en fancy fossilfri ferge eller en gammel dieseldrevet damp. I Møre og Romsdal har samferdselssjefen regnet ut at det koster én milliard ekstra å legge om alle fergesambandene i fylket til elektrisk drift. Kaier må bygges om og strømlinjer må forsterkes. Fra staten kan fylket bare regne med 220 millioner i støtte.

Langs kysten mener mange at fergetilbudet ikke er godt nok finansiert. I tillegg må passasjerene ta regningen for det grønne skiftet. Samtidig er det en sterk opplevelse av at det er her mange verdier blir skapt. Også for næringslivet merkes kostnadsøkningen godt på bunnlinjen. Uten at det ser ut til å gjøre nevneverdig inntrykk på politikerne.

De som er mest opptatt av svele, og som reiser til Syden oftere enn de reiser med ferge, skjønner ikke dette, sa den tidligere Aukra-ordføreren til Romsdals Budstikke. Han har vel et lite poeng.

