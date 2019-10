Foto: Roar Hagen

Hun kan bli Elizabeth I av USA

Elizabeth Warren vil endre USA radikalt hvis hun blir president. Hun går til valg på en politisk plattform som bryter med alt president Donald Trump står for.

Enkelte meningsmålinger gir tidligere visepresident Joe Biden en klar ledelse i maratonløpet for å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. I andre målinger har Warren innhentet hans tidlige forsprang. Hun kan bli USAs første kvinnelige president.

Warren ligger godt til venstre for den mer sentrumsorienterte Biden. Hun vil at alle amerikanere skal være dekket av offentlig helsetilbud. Hun vil intensivere innsatsen mot global oppvarming. USAs rikeste skal betale mer skatt.

Og hun foreslår, i egne ord, den mest omfattende anti-korrupsjonsreform siden Watergate: - Washington fungerer for de velstående som har gode forbindelser, men ikke for noen andre, pleier hun å si.

Selv om Warren og Trump står svært langt fra hverandre politisk, og presidenten beskylder henne for å ville innføre sosialismen i USA, finnes det noen få fellestrekk. Trump lovte å drenere sumpen i Washington, D.C. Warren vil bekjempe pengemakt og korrupsjon. De har begge et populistisk budskap, men fra svært ulike politiske ståsted.

Warren mener som Trump at tiden er inne til å hente hjem kampstyrker fra Midtøsten. Men i motsetning til presidenten vil hun kutte i det hun kaller et oppblåst forsvarsbudsjett. Warren vil heller investere mer i diplomati og samarbeid med allierte. Hennes kritikere sier hun mangler sikkerhetspolitisk erfaring og har utrettet lite som senator.

Elizabeth Warrens varemerke er at hun har en plan for alt. Kampanjens nettside inneholder et stor katalog av valgløfter, på nær sagt alle tenkelige områder. Det er ikke like klart hvordan hun vil betale for valgløftene.

Det store spørsmålet er om amerikanerne er rede for hennes liberale og, i amerikansk målestokk, radikale ideer. Venstrefløyen i det demokratiske parti er blitt styrket de siste årene, som en reaksjon på Trumps høyrepopulisme. Mange demokrater er i tvil om de skal følge hjerte eller hjerne. Skal de velge en sentrums-kandidat som Biden, som kanskje har størst sjanse til å så Trump, eller et tydelig liberalt alternativ som Warren.

Warren sier hennes mål er å forsvare interessene til en hardt presset amerikansk middelklasse. De rike blir rikere, mens middelklassen tynges av skatter og regninger. Hun vokste selv opp i en lavere middelklassefamilie i Oklahoma. Da faren ble alvorlig syk fikk familien store problemer med å betale sykehusoppholdet. De klarte såvidt å beholde sitt hjem, takket være morens minstelønn. Erfaringene har formet henne.

Elizabeth Ann Herring ønsket å bli lærer. Familien hadde ikke råd til privat college, men hun fikk plass på en lokal skole hvor det bare kostet 400 kroner for et semester. Hun giftet seg med Jim Warren og fikk to barn. Elizabeth starter å studere jus samtidig som hun jobbet som spesiallærer.

Paret ble skilt i 1978. To år senere giftet hun seg med jusprofessor Bruce H. Mann, som nå kan bli USAs første førstemann hvis ektefellen blir landets første kvinnelige president. Elizabeth, som beholdt etternavnet til sin første ektemann, ble professor i jus og hun underviste i over 30 år ved en rekke universiteter, sist ved Harvard.

Warren la grunnlaget for en politiske karriere da hun arbeidet for å innføre strengere reguleringer av bankene etter finanskrisen i 2007-08. President Barack Obama utnevnte henne som spesialrådgiver og hun ledet et nytt råd som skulle ivareta forbrukernes interesser. Hun ble valgt til senator for Massachusetts i november 2012 og gjenvalgt med solid margin i fjor. 9 februar kunngjorde hun sitt kandidatur som president.

I flere måneder har Warren lansert sine store planer uten å ha møtt særlig motstand. Nå som hun er blitt en ledende kandidat har dette endret seg. I den siste TV-debatten mellom tolv presidentkandidater brukte et flertall av dem sin tilmålte tid til å angripe Warren. Det ga henne mer taletid enn de andre, men i noen tilfeller var hennes svar unnvikende.

Et tilbakevendende spørsmål var hvordan hun vil finansiere Medicare-for-all, ett helsesystem for alle. Vil ikke det bety at middelklassen, som hun er så opptatt av, må betale mer i skatt? Hennes kritikere mener planen er altfor dyr og urealistisk, og at den fratar amerikanerne muligheten til å velge privat helseforsikring.

Warren lovet at hennes helseplan vil redusere middelklassens utgifter, men ble irettesatt av en annen kandidat på venstresiden, Bernie Sanders: -Jeg tror vi må anerkjenne at skattene vil gå opp.

I denne tidlige fase av valgkampen gir meningsmålingene bare en pekepinn på styrkeforholdet mellom kandidaten.Den første virkelige prøven kommer på partimøter i Iowa 3 februar. Deretter følger primærvalg og partimøter i alle delstater frem til det siste i Washington, D.C. 16 juni. Nominasjonskampen vil bli avgjort i løpet av våren, lenge før den formelle avstemningen finner sted på partiets landsmøte i juli.

