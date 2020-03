HELTER I CORONA-NORGE: – Legene blir de mest synlige heltene nå. Men takken gjelder også sykepleierne, de som jobber i kassa på butikken, renholdsarbeidere, brannfolk, bussjåfører, industriarbeidere og bønder. Takk skal dere ha! Foto: Hanna Kristin Hjardar/Agenda

Samfunnets sanne helter

Når Norge inntar hjemmekontor står en gjeng igjen som de sanne heltene: de som må møte på jobb. Takk skal dere ha!

TONE FOSS ASPEVOLL, seniorrådgiver i Agenda Rådgivning

Da Norge stengte ned, pakket mange med seg bærbar pc og lader fra jobb, og gikk hjem og koblet seg opp. Jeg er en av dem. Vi på hjemmekontor skylder en stor og varm takk til alle dere som nå går på jobb for å holde styr på helse, matforsyning og andre helt nødvendige oppgaver for at samfunnet skal gå rundt. Dere er de sanne heltene.

Rundt om i landet rigges nå soverom, stuer og kjøkken om til hjemmekontor. Hjemmet mitt er blitt til hjemmekontor og hjemmeskole for fire. Kjøkkenet holdes ryddig og rent og er felles samlingspunkt, lunsj- og pauserom. Ungene har sine leksepulter som vi veksler på. Et skatoll som stort sett brukes til sminke, smykker og rot er rydda, og benyttes til pult. En vennlig nabo lånte bort en ekstra kontorstol da ryggen begynte å verke etter et par dager på stiv spisestuestol.

Fotballbanene er stengt og treninger og kamper innstilt i seks uker, til to tenåringers fortvilelse. I tillegg er familien i karantene på grunn av reise utenfor Norden i det siste. Brakkesjuke, here we come. Snille naboer får handlelapp på sms, leverer varene på døra, går før vi åpner, og får betaling på vips. Så vi ordner oss. Midt oppi alt dette, er det heldigvis noen helter. Noen som sørger for at dette kommer til å gå bra.

I morges fikk jeg snap fra en venninne. Over en litt angstfylt selfie skrev hun «Jeg har ikke hjemmekontor». Hun er en av de sanne heltene. En av dem som ikke kan skalke lukene mot smittevern. Hennes vern er en flaske antibac og en meter avstand. Vi skylder henne og resten av landets utearbeidende en stor takk. Det er de som bærer oss nå.

Legene blir de mest synlige heltene nå. Men takken gjelder også intensivsykepleierne, anestesisykepleieren og alt sykehuspersonale som står på, og også har fått inndratt sommerferien. De som må sørge for ekstra renhold for at ikke flere skal bli smittet. Det gjelder datteren til naboen som jobber døgnet rundt med corona-tester i laboratorium.

Det gjelder mammaen til klassevenninnen som jobber i kassa på matbutikken. Og alle dem som sørger for at varene kommer fram til butikken etter at folk gikk i kriseberedskap og hamstret skapene fulle. Det gjelder søppeltømmerne som fortsatt kommer. Bussjåførene som kjører halvtomme busser, og har fått ekstra tiltak for at passasjerene ikke skal komme for nære. Vaktmesteren som står på, politi og brannvesen vi ikke kan unnvære. Det gjelder psykologen som må møte pasientene ansikt til ansikt for at ikke verden skal gå helt av hengslene. Det gjelder ansatte i barnevernet, som får ekstra bekymringer nå for de ungene som til vanlig har skolen som fristed fra et hjem sitt som ikke fungerer optimalt.

De kan ikke unngå den smittefaren det er bare å møte mennesker. Likevel utsetter de seg for det, for vår alles skyld.

Det gjelder også bonden. Ansatte i industrien. Selv om Norge går i dvale, kan vi ikke stoppe opp. Vi er avhengige av produksjon. Mat skal på bordet, vi trenger drivstoff, strømforsyning og vann. Arbeidsplassene skal være der når corona er borte.

Takk skal dere ha, fra et hjemmekontor til alle dere utearbeidende.

