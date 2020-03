CORONA-ANGST: – Det går an å ha en rasjonell og klok tilnærming til coronaviruset, uten å ha et dårlig liv der du er redd og engstelig, skriver kronikkforfatterne. Foto: Kristoffer Myhre/LINE MØLLER,VG

Hjelper det å være redd?

Det er naturlig og positivt at du er redd når du møter den høyst reelle trusselen en pandemi er. Løsningen er å kjenne den riktige mengden av frykt. Vi har derfor samlet fem enkle tips for deg.

KAVEH RASHIDI, lege

PEDER KJØS, psykolog

Hvis vi hadde levd i en Hollywood-film nå ville gårsdagens «Debatten» på NRK 1 med forsker Gunhild Alvik Nyborg ha vært åpningsscenen som røper slutten. Hun ville ha vært den eksentriske forskeren som forstår sannheten de hjerteløse byråkratene og politikerne nektet å se. Hennes analyser ville blitt latterliggjort av en befolkning som ikke tålte å høre sannheten. Scenen ville ha sluttet med at Fredrik Solvang og mennene i dress løp opp på taket av Marienlyst og flyktet i helikopter til en øde øy, langt fra folk.

Men vi er ikke i en Hollywood-film og ingen enkeltperson kommer til å redde oss med sine teorier. Helten som vil redde oss er deg. Eller oss da, alle vi alminnelige kvinner og menn. Vi som virker så vanlige, som ikke nødvendigvis jobber på intensivavdelinger, men som viser seg å ha det livsviktige motet og handlekraften likevel.

Det er summen av oss alle som skal redde oss i denne krisen.

les også Skrekkfilm på NRK

Hvordan skal vi få det til? Fra et medisinsk ståsted handler det fortsatt om det samme: Å redusere smitten i samfunnet. Vi har alle hørt rådene. Ha god hygiene, hold trygg avstand og ta myndighetenes råd på alvor. Men like viktig er det psykologiske perspektivet, altså hva som må foregå i våre sinn for at vi skal klare dette. At vi alle har en økt psykologisk beredskap, at vi våger å kjenne på frykten.

For dette blir ikke bare en helsekamp mot coronaviruset. Dette blir en kamp hver og en av oss må ta med våre egne følelser. Og som vi alle har merket: Følelsene svinger i disse dager. Et øyeblikk kan vi føle oss bekymringsfrie, like etter kan vi være livredde og kjenne dommedagsprofetiene ramme dypt i kroppen. For mange var gårsdagens «Debatten» noe som utløste frykt.

Det er naturlig og positivt at du er redd når du møter den høyst reelle trusselen en pandemi er. Poenget er at du ikke skal være så redd at du handler ineffektivt i forvirret panikk, men heller ikke så rolig at du tror at det ordner seg av seg selv eller at noen andre redder oss. Overdreven frykt kan drive oss til unyttige handlinger på den ene siden, eller gjøre oss handlingslammet på den andre.

les også Forskeren om «Debatten»-kritikken: – Jeg håper fokuset fremover kan være på sak og ikke person

Løsningen er å kjenne den riktige mengden av frykt. Vi har derfor samlet fem enkle tips for deg. Her har du noe konkret og håndfast som kan hjelpe deg å være helten.

Aksepter at de vonde følelsene eksisterer. Tenk at de hjelper deg med å huske hvor viktig det er at du gjør ditt bidrag. Si til deg selv: Det er ikke farlig å være redd. Begrens deg til noen få kunnskapskilder. Du trenger ikke alle nettavisene, push-varslene og nyhetskanalene. Vi anbefaler Folkehelseinstituttet og HelseNorge, samt én TV-kanal og nettavis – mer trenger du ikke. Bruk tid hver dag på aktiviteter som ikke har noe med coronaviruset å gjøre. Når kroppen kobler av vil sinnet også gjøre det. Bygg et fuglehus, pusle et puslespill eller bak et brød. Aller best er nok fysisk aktivitet, så vær kreativ og bruk kroppen – selv om du må gjøre det i hjemmet. Del engstelsen din med noen. Trøst noen. La noen trøste deg. Selv om du ikke kan gi en fysisk klem, kan du gi omsorg elektronisk. Unn deg noe ekstra godt. Du fortjener det. Når du holder deg unna folk, ofrer du noe stort for fellesskapet. Du er en helt.

Det går an å ha en rasjonell og klok tilnærming til coronaviruset, uten å ha et dårlig liv der du er livredd. God livskvalitet hjelper deg å ta riktige valg og det går an å få hjertet til å spille på lag med hjernen.

Husk at den filmen vi er med i nå, ikke kommer til å slutte med «The End» og en svart skjerm.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:19

