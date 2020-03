TAKKNEMLIG: – Applausen og heiarop i sosiale medier varmer. Og den gjør meg ekstra stolt over jobben min. Men du må ikke bare klappe for oss! Foto: PRIVAT

I går felte jeg en tåre på jobb

Tårene rant ikke fordi det skjedde noe trist med en pasient, men fordi videoer av den kollektive applausen for helsearbeidere tikket inn på mobilen.

JANNIKE ARNESEN, sykepleier på Lindrende enhet, Sørlandet sykehus

Jeg skal innrømme at det føles litt spesielt å være sykepleier akkurat nå. Det føles ut som jeg skal i krigen. Ingen vet helt hva som venter, men alle vet at det blir tøft.

Arbeidsmiljøloven er det ikke så nøye med nå. Staten får full disposisjonsrett over min kropp og kompetanse. Fortell meg hvor jeg skal møte opp, så kommer jeg.

Applausen og heiarop i sosiale medier varmer. Og den gjør meg ekstra stolt over jobben min. Men du må ikke bare klappe for oss! For det er mange uten helsefaglig utdanning i sykehus som fortjener en vel så stor applaus som meg.

De på kjøkkenet, som sørger for ren og næringsrik mat. De på lageret, som i disse dager koordinerer smittevernsutstyr. De som frakter pasientene, varene og middagene til avdelingene. De som sørger for at IT-systemene mine funker. Vekterne som holder streng kontroll ved inngangene.

Jeg kunne listet dem opp i fleng. Også har du de som nesten er usynlige selv om de er ute i avdelingene. De som dessverre alt for sjeldent blir møtt med et «god morgen» av sykepleiere og leger. Nemlig de som vasker.

Uten renholdere kunne jeg ikke gjort jobben min. Koronaen ville spredt seg i rekordfart, og det hadde ikke vært noen vits å isolere noen pasienter. Jeg traff «Muhammed» i heisen på jobb og spurte hvordan han hadde det. Han sukket og sa «mye smittevask».

Flere av dem som akkurat nå står i frontlinjen mot koronasmitte i sykehus har flyktet fra krig og konflikt. Nå stiller de opp for Norge. Det er jeg skikkelig takknemlig for, og de fortjener skikkelig applaus!

