GOD KONTAKT: Generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Mike Pompeo på NATO-møtet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kommentar

NATOs uforutsette farer

WASHINGTON, D.C. (VG) Det ble snakket mye om det uforutsigelige på NATOs utenriksministermøte. Økende usikkerhet er blitt den nye normaltilstanden.

Sikkerhetspolitikken er blitt mer uforutsigelig etter at et mer selvsikkert Russland annekterte Krim og utplasserte nye våpensystemer i strid med INF-avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistansevåpen i Europa. NATO holder døren åpen for dialog med Russland, men må samtidig forberede seg på at en av de viktigste nedrustningsavtalen faller bort.

NATO må håndtere nye trusler enn de har vært vant med de siste 70 år, som cyberangrep, desinformasjon og påvirkningskampanjer mot vestlige demokratier. Vi må regne med intensiverte cyberangrep. For å konfrontere slike trusler sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at NATO må opptre både pragmatisk og fleksibelt. Vi må tilpasse oss en ny tid med større usikkerhet.

Det skaper økt usikkerhet når den globale maktbalansen er i endring. Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina er et uttrykk for dette. Dragkampen om utbygging av 5G nett handler både om økonomi og sikkerhet. Vestlige lands teknologiske forsprang er blitt innhentet av Asias stormakt.

Ingen har klart å forutsi store skjellsettende hendelser de siste 20 årene, som terrorangrepene mot USA i 2001, den arabiske våren eller fremveksten av den såkalte islamske stat (IS).

Jens Stoltenberg sa i Kongressen at vi trenger en strategi for å håndtere det uforutsette. NATO er denne strategien. En sterk allianse kan redusere risiko og gjøre de allierte bedre i stand til å håndtere de overraskelser som garantert kommer.

En sterk og fremtidsrettet allianse forutsetter at USA ser seg tjent med det sikkerhetspolitiske samarbeidet. Det var passende at 70 års markeringen fant sted i Washington, D.C, byen der NATO og Atlanterhavspakten ble til. USA har alltid vært bærebjelken i NATO. Det har bare ikke sett slik ut de siste årene med president Donald Trumps harde utfall mot allierte i Europa.

Ved avslutningen av utenriksministermøtet spør jeg Jens Stoltenberg om hans inntrykk av den amerikanske ledelsens holdning til NATO. Han møtte Trump tirsdag og talte i Kongressen onsdag. Stoltenberg mener USAs solide støtte kan avleses på flere måter. Meningsmålinger viser en høy og økende tilslutning til NATO. Han opplevde massiv støtte i Kongressen. Og Trump er, ifølge Stoltenberg, tydelig i sin støtte til NATO. Han har bare hele tiden sagt at de allierte må bidra med mer.

Om Trump blir sittende i fire eller åtte år må Europa regne med at også den neste presidenten vil insistere på at europeerne må bruke mer på forsvaret. NATO står overfor både kjente og ukjente utfordringer. Det som ikke kan forutses kan bli det mest krevende.

Publisert: 05.04.19 kl. 07:32