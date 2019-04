BETALER TILBAKE: Hege Haukeland Liadal (Ap), her sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Haugesund i valgkampen. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Leder

Det går ikke an å rote så mye

Falske reiseregninger svekker tilliten til allerede godt betalte Stortingspolitikere.

Sist ut er Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal (Ap) som beklager og legger seg flat, og betaler tilbake penger hun har fått for reiser hun aldri har tatt.

Det er Aftenpostens grundige graving i Stortingspolitikernes reiseregninger som har fått skjelettene til å ramle ut av skapet.

For Stortinget har åpenbart hatt et for slapt opplegg for refundering av utgifter. Politikerne ikke har måttet dokumentere med en eneste kvittering, for å vise at de faktisk har vært der de har hevdet å ha vært.

Det er ingen unnskyldning for folkevalgte som tydeligvis har utnyttet dette systemet. For skattebetalernes penger har gått med på å dekke deler av politikeres ferier, opphold på hytta, reiser til utlandet og private måltider.

Nå skal vi ikke se bort fra at en del av forklaringen er at man har bommet på datoen eller tastet feil. Det kan skje når man har mange regninger.

Samtidig har beklagelsene kommet på rad og rekke. Samvittigheten har nok ikke alltid vært den beste. For selv om man er stadig ute på farten, begynner man neppe å huske arrangementer man aldri har vært på, slik som er tilfellet for noen av Hakueland Liadals reiseregninger.

Stortingets administrasjon har endret reglene, slik at dokumentasjonskravet er blitt strengere. Og det er bra. Men fortsatt er dette et system basert på tillit.

En stortingsrepresentant er selv best egnet til å bestemme hva slags prioriteringer som er viktigst i sin region. Det nytter ikke, slik som i vanlige bedrifter, at Jonas Gahr Støre eller Stortingets administrasjon, avgjør om du lokalt skal velge smelteverket eller kreftforeningen.

Fortsatt må dette forbli opp til representanten selv. Og den tilliten må politikerne vise seg verdig. Det er vi velgere som har gitt dem den, og det er vi som betaler for lunsjene deres, overnattingen hjemme hos mor og for flyturene frem og tilbake.

Hege Haukeland Liadal leverte fra januar 2017 til oktober fjor krav på å kostgodgjørelse for 226 245 kroner. Enkelte av hennes velgere må klare seg med det i årslønn.

Publisert: 10.04.19 kl. 12:38