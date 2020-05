Leder

VG mener: Kina kan ikke unndra seg granskning av pandemien

Kinesiske myndigheter har forsøkt å stoppe en internasjonal WHO-ledet granskning av coronautbruddet. Men etter at ordet «Kina» ble fjernet fra resolusjonsutkastet vil årsmøtet i Verdens helseorganisasjon etter alt å dømme vedta forslaget i dag.

Normalt kommer de 194 medlemsstatene i WHO sammen til sin årlige konferanse i Genève. På grunn av coronasituasjonen vil imidlertid det 73. årsmøtet i helseorganisasjonen bli gjennomført som et todagers nettmøte. Den pågående krisen gjennomsyrer hele agendaen, og størst oppmerksomhet har kravet om granskning av epidemiutbruddet fått. Resolusjonen er fremmet av en koalisjon av 122 stater under ledelse av EU og Australia.

Kina har motsatt seg initiativet og svart med trusler om straffetoll på matvarer. Beijing mener forslaget om granskning er å forstå som et ikke-vennligsinnet politisk anslag mot kineserne. De hevder coronaviruset kan ha oppstått hvor som helst i verden.

Ifølge den britiske avisen The Guardian har den kinesiske motstanden dempet seg etter at EU fremla en omskrevet resolusjonstekst, der Kina som land er fjernet fra ordlyden, og hvor det fokuseres på læringspunkter og hvilken erfaring det internasjonale samfunnet kan trekke av pandemien. Det nye forslaget støttes av Kinas tradisjonelt allierte, Russland og Indonesia, samt Japan, Sør-Korea og Tyrkia i tillegg til Storbritannia, New Zealand, Australia, Den afrikanske union og en hel rekke andre stater.

Med mindre det skjærer seg fullstendig mellom Kina og USA bør det være mulig å få to tredjedels flertall for forslaget under avstemningen i dag. X-faktoren er hvor insisterende amerikanerne vil være i en annen sak som også har provosert kineserne. USA presser på for å gi Taiwan selvstendig observatørstatus i WHO, mens Beijing holder fast ved at øystaten er kinesisk og har blokkert Taiwans deltakelse i Verdens helseorganisasjon siden 2016. Kina hevder USA bruker WHO i et geopolitisk spill og beskylder flere andre medlemsstater for å prøve å politisere årsmøtet for å avlede oppmerksomheten fra deres egen mislykkede kamp mot Covid-19.

Forsøket på å underbygge konspirasjonsteorier på den ene siden og å forhindre internasjonal granskning på den andre, er dessverre gjenkjennelig manipulasjon fra kinesiske myndigheter. Det er likevel å håpe på at et flertall av WHOs medlemsstater under dagens avstemning støtter EU-initiativet om en uavhengig granskning av pandemiens opprinnelse, utbredelse og internasjonale respons.

Poenget er ikke å utpeke syndebukker, men å trekke lærdom av hva som ble gjort riktig, hva man gjorde feil, og hvordan ruster vi oss best til neste pandemi. Det er ikke spørsmål om den kommer. Men når.

Publisert: 19.05.20 kl. 09:11

