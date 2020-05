BØR SKROTES: – I sin iver etter å vise «handlekraft» har regjeringen sørget for å skape en app som i liten grad bekjemper viruset, sprenger grensene for personvern og skapt en sikkerhetsrisiko som kan få store konsekvenser for det norske samfunnet, skriver Frp-representanten. Foto: Heiko Junge

Frp-topp: – Dropp smitteappen, Høie!

Har du lastet ned smitteappen, har du blitt lurt. Teknologien virker ikke, effekten uteblir, og den ivaretar ikke personvernhensynet.

ÅSHILD BRUUN-GUNDERSEN, stortingsrepresentant (Frp)

Til tross for at ekspertgruppen ikke anbefalte å lansere appen, valgte Bent Høie likevel å kjøre full lansering over hele landet. 1,4 millioner mennesker har lastet ned smitteappen. Ingen har hatt bruk for den.

Jeg var tidlig ute og advarte mot smitteappen, som jeg mener både utfordrer personvern og flytter grenser for hva vi skal godta. Bent Høie kaller det «dugnad». Koronafrykt har vist seg å være et særdeles effektivt virkemiddel for å få norske innbyggere til å akseptere svært inngripende tiltak, og oppgi eget personvern. Denne typen grensesprengende og forhastede masseinngrep i personvernet trenger debatt, og noen som stiller spørsmål. Smitteappen ble lansert uten debatt.

FunFact: Appen har ikke engang vært i bruk til smittesporing. Hvorfor har myndighetene lansert en app som heter «Smittesporing» som ikke driver med smittesporing?

Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Smitteappen varsler ikke om smitte. I 353 kommuner i Norge er ikke appen i bruk. Den gjelder kun for Drammen, Tromsø og Trondheim. Det er altså kun disse tre såkalte «test» kommunene som har hatt mulighet til å sende ut SMS til smittekontakter. Bor du i en annen kommune, virker den ikke. Bor du i disse tre forsøkskommunene virker den heller ikke. Smittevernoverlege i Drammen sa til TV 2 forrige uke at «det er fortsatt sånn at vi har gjort alle funnene og nærkontaktene med manuell smittesporing. Så appen har foreløpig ikke funnet noen tilfeller som vi ikke har funnet manuelt». Nå normaliseres samfunnet, og 1,5 millioner mennesker har fått store inngrip i personvernet uten at et eneste smittetilfelle har blitt avverget av smitteappen.

Da appen ble lansert, var det mot ekspertgruppens anbefaling. Til tross for at den kun skulle testes ut i tre kommuner, ba regjeringen om at alle nordmenn skal laste den ned. Hvorfor? Assisterende direktør i Folkehelseinstittuttet forklarte til TV 2 at «vi har jo god nytte av dataen vi får fra hele befolkningen når det gjelder andre formål som ikke er konktaktsporing, men som handler om å følge med på grad av kontakt i befolkningen og gjøre analyser på befolkningen»

Overvåkning altså.

Regjeringens prestisjeprosjekt er forhastet, lite effektiv og gambling med sikkerhet og personvern

Forskning gjort på nøyaktigheter i GPS-signaler, viser også at en iPhone har en nøyaktighet på mellom 7 og 13 meter. Å sitte på en benk utenfor en butikk vil med stor sannsynlighet kunne gi utslag på mulig smitte, selv om sjansen for å faktisk være smittet er nesten ikke-eksisterende.

Om det store flertallet av smittevarsler fra appen viser ser å være falske, fører det til unødig uro i samfunnet og stor belastning på et presset helsevesen. Slik appen fungerer i dag, fremstår den rett og slett som et dårlig verktøy for å avdekke smitte.

Appen fremstår som ineffektiv og ekstremt upresis, og vil i verste fall kunne gjøre situasjonen verre for helsevesenet som følge av en rekke unødige tester og kontroller. Selv uten de store sikkerhetsmessige og personvernsutfordringene ville smittevernsappen vært et dårlig verktøy. Dessverre er de potensielle personvern- og sikkerhetsproblemene dramatiske.

Rent prinsipielt har regjeringen også krysset en grense ved å skape en app som i realiteten vil kunne innebære en fullstendig overvåkning av befolkningen. Vi skaper en presedens, flytter grenser, og senker terskelen for å redusere masseovervåkning på senere tidspunkt. Full overvåkning av befolkningen er et verktøy ingen stat bør ha, uavhengig av hvor gode intensjonene måtte være.

Det finnes også grupper i Norge som er mer utsatt enn andre, og små tekniske feil i den hasteutviklede appen kan få enorme konsekvenser. VG-sjefen har bedt journalistene om å holde seg unna appen av hensyn til kildevernet. Det finnes også hundrevis av mennesker som i dag lever på hemmelig adresse, primært ekstremt utsatte kvinner. Det er vanligvis tidligere partner som har utøvd ekstrem vold, og har en vilje og evne til å oppsøke disse kvinnene for å påføre ytterligere skade. Små tekniske feil, eller problemstillinger utviklerne ikke har tenkt gjennom som følge av et ekstremt tidspress under utviklingen av appen kan få forferdelige konsekvenser.

I sin iver etter å vise «handlekraft» i møte med Covid 19-viruset, har regjeringen sørget for å skape en app som i liten grad bekjemper viruset, sprenger grensene for personvern og skapt en sikkerhetsrisiko som kan få store konsekvenser for det norske samfunnet.

Derfor bør regjeringen skrote denne appen nå.

Publisert: 18.05.20 kl. 16:07

