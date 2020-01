SISTE REISE: Kronprins Haakon, Ask og Isak (Ari Behns nevøer), Christian Udnæs, Olav Bjørshol og Espen Bjørshol Solberg bærer båren med Ari Behn ut av Oslo domkirke etter bisettelsen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hudløst ærlig bisettelse

OSLO DOMKIRKE (VG) Ari Behns bisettelse var både lavmælt og kraftfull. Hans familie inviterte det norske folk inn i hvordan livet selv, på sitt mest brutale, virkelig kan være.

– Jeg ber av hele mitt hjerte og sjel og min kropp: Spør om hjelp!

Fra benken i kirkerommets høyre skip kunne jeg ikke se smerten hennes, men det var heller ikke nødvendig for å forstå den lille brøkdelen som man i det hele tatt kan forstå av en annens sorg. Stemmen hennes sa alt.

Ni dager hadde gått siden pappaen hennes valgte å forlate livet. Likevel fant Maud Angelica Behn (16) styrke til å være der for andre i sin minnetale. For ukjente. For dem som kjenner på det samme som hun sa i talen om hvordan hun trodde faren hadde det: Så sliten at man ikke føler at man har noen annen utvei enn å gå ut av denne verden.

– Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil bare si til alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse, selvmordstanker eller noe annet at det alltid finnes en utvei.

Og så la hun til noe viktig:

– Selv om det ikke føles sånn.

Gjenklang av bestefars ord

Maud Angelica Behn fant, på dagen hvor hun gravla sin egen far, styrke i seg selv til å henvende seg til deg.

– Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, sa 16-åringen, klangen i stemmen var insisterende.

KONGEN TILSTEDE: En sterkt preget kongefamilie var tilstede under bisettelsen. Her holder Kong Harald godt rundt datteren prinsesse Märtha Louise etter at seremonien er over. Foto: Mattis Sandblad / VG

Kong Harald var til stede i kirken, men talte ikke. Men i sin nyttårstale var han inne på det samme som barnebarnet da han snakket om at pappaen til tre av barnebarna hadde tatt sitt eget liv. Noen er der for deg. Du er ikke alene.

«Bære hverandre når det trengs», sa Kongen vår for bare noen dager siden.

– Det er så mange mennesker der ute som du betyr så mye for. Kanskje de ikke sier det nok eller tar det litt for gitt av og til. Men de er der, sa barnebarnet hans fredag.

Lommetørklær med tårer i

Lave ekko av snufsing. Lommetørklær som ble hentet opp fra vesker igjen og igjen. Naturligvis var ingen av de 900 menneskene som var til stede i Oslo domkirke fredag uberørte av Ari Mikael Behns bisettelse. Rundt meg strigråt folk som ikke kjente ham. De hadde stått i timevis i kø for å ta farvel.

Alle glemte raskt hvor kalde vi var.

I bisettelsen ble det norske folk invitert inn i hvordan livet selv virkelig kan være. Et liv så mange kan kjenne seg igjen i. Mange sørger i dag også over sine egne. Statsminister Erna Solberg trakk det selv frem i sin nyttårstale til det norske folk, hvor hun hedret Ari Behn:

674 personer tok livet sitt her i landet i 2018.

Forfatteren, kunstneren, pappaen, broren, sønnen, kjæresten, vennen, forfatteren, kunstneren og på et vis vår alles var 47 år gammel da han første juledag valgte å gå ut av tiden.

Familien har fått ros av eksperter for åpenheten de utviste da de selv meddelte at han tok sitt eget liv 1. juledag. Eksperter på selvmord og psykisk helse uttaler at dette kan gjøre det legitimt å dele at man selv har det vanskelig. Det kan minne oss på å behandle hverandre bra. Hjelpe oss å forstå.

Kanskje kan samtalen om selvmord, et ord Maud Angelica selv brukte, bestå av et før og etter talen hennes.

Søsteren Anjas setning

Bisettelsen var lavmælt, men også kraftfull. Hudløst ærlig. Det var overraskende hvor nært alt føltes. Som om vi var i en mindre kirke med mange færre folk til stede.

Imot naturen sa en mor og en far farvel til sin sønn. «Et brutalt rollebytte», som pappa Olav Bjørshol (67) beskrev det da han holdt tale side om side med mamma Marianne Behn (66).

– At du i selve livet berørte og hjalp veldig mange, er det nå ingen tvil om. Du berørte med hele deg, sa Aris mor.

Familien ønsket at bisettelsen skulle være åpen for alle. Ikke bare for kongefamilien, statsminister Erna Solberg, NATO-sjef Jens Stoltenberg og kjendiser, men for allmennheten.

SØSKEN: Ari Behns søsken Anja Bjørshol og Espen Bjørshol Solberg under sin minnetale. – Selv nå føles det trygt å stå bak deg, sa broren, der han sto bak Aris kiste. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kanskje tenkte de at det var dette han ville ønsket. At han ikke skulle bisettes med kun eliten til stede. Ari Behn var kjent for å se enkeltmennesket på en helt spesiell måte. «Det føltes som om det bare var oss der», fortalte en slektning av meg som en gang møtte ham på en kunstutstilling.

600 av de oppmøtte var vanlige medmennesker. Langt ifra alle som sto i kø fikk plass. Ari Behns død har preget det norske folk på en spesiell måte. En hel nasjon tok i dag farvel med ham.

Mange store ord er sagt om ham siden han, slik det sto i dødsannonsen, gikk inn i lyset. Men hans søster Anja Bjørshol (45) beskrev ham kanskje vakrest av alle med disse enkle ordene:

– Du fikk sitronvann om morgenen til å smake helt annerledes.

