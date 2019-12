I RETTEN: Den svenske medieprofilen Cissi Wallin ble nylig dømt for grove ærekrenkelser etter at hun på Instagram beskyldte journalisten Fredrik Virtanen for voldtekt. «De går begge ut som tapere,» skriver Anne Bitsch i denne kronikken. Foto: Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Et forsvar for rettsstaten

#metoo-bevegelsen har fått et moralsk overtak. Det forplikter oss til rettferdighet og anstendighet.

ANNE BITSCH, forfatter og samfunnsgeograf (Phd)

«Du kommer til å ta livet av ham», sa et familiemedlem da det for tre år siden ble klart at incesthistorien ville komme mellom to bokpermer, til offentlig skue. Hun fryktet at folk i det lille samfunnet der jeg vokste opp ville komme til å utstøte ham, at man snart så ‘pedosvin’ skrevet på husmuren hans.»

Pappas overgrep legges frem i boka «Går du nå, er du ikke lenger min datter», som primært er en dokumentarisk fortelling om min oppvekst med en psykisk syk og alkoholisert mor. Boka kom ut i 2017, noen måneder før #metoo brakte løs og satte fyr på debatten om hvor langt ofre har lov å gå i å utlevere folk de mener har krenket en.

Da jeg gikk i gang med å skrive den hadde jeg på mange måter samme utgangspunkt som den svenske journalisten Cissi Wallin, som nå er dømt for grove ærekrenkelser av tidligere spaltist i Aftonbladet, Fredrik Virtanen: Jeg sto med tomme hender etter å forgjeves ha anmeldt en gammel overgrepssak som fortsatt hjemsøkte meg. En sak som jeg var, og er, overbevist om medvirket til at moren min drakk seg ihjel.

Hun kom seg aldri over det sviket. Pappa fikk derimot leve videre som om ingenting hadde hendt. Det føltes så urettferdig.

Men selv om jeg følte meg som en like stor taper som Cissi Wallin må ha gjort da anmeldelsen i oktober 2012 ble henlagt, for ikke snakke om da hun i siste uke tapte saken i Stockholm Tingsrätt, har vi tenkt svært ulikt om hvordan man kan få samfunnets oppmerksomhet om uretten man mener har skjedd.

Ifølge dommen befant Wallin seg i USA da #metoo fikk sitt gjennombrudd og ble inspirert av måten amerikanske kvinner og feminister gikk til verks. Hun hadde også en historie å fortelle. Hun mener selv at hun er en varsler. Navngivingen og de offentlige beskyldningene mot Virtanen blir av henne selv og andre, deriblant kjønnsforsker Lena Martinsson, forsøkt rettferdiggjort med henvisning til dette og betydningen for #metoo-bevegelsens gjennomslagskraft.

Selv er jeg av den prinsipielle oppfatning at den typen «outing» Wallin tydde til er feil. Intet var meg fjernere enn å navngi eller på annen måte identifisere pappa, tvert i mot gikk jeg svært langt i å tilsløre hans identitet, så oppgjøret i boka foregår på et strukturelt nivå, ikke et personlig.

Av flere grunner er det uheldig om skandinaviske feminister adopterer våre amerikanske medsøstres politiske strategier. For det første er det amerikanske samfunnet annerledes enn de skandinaviske. Det er preget av en rettsløshet i form av institusjonalisert sexisme og rasisme, noe som gjør radikale virkemidler som navngiving litt mer forståelige. I Skandinavia har vi riktignok et stykke igjen før likestillingen på det seksuelle området er en realitet, men offervernet er betraktelig bedre og rettsstaten mer velfungerende.

Dessuten, uavhengig av geografiske forskjeller, er det verdt å minne om hvorfor vi har lover som forbyr ærekrenkelser og personforfølgelse. Rettsstaten eksisterer av en grunn, nemlig at ingen skal dømmes uten lov og dom, og at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Å «oute» noen uten å ha håndfaste bevis er etisk tvilsomt, fordi ingen kan forsvare seg mot påstander, mens faktiske bevis jo lar seg rasjonelt diskutere og vurdere. Det er ikke et sivilisert samfunn verdig å la folkedomstoler herje fritt med enkeltmennesket.

En av våre mest betydningsfulle jurister, Johs. Andenæs, har definert straff som «et onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, slik at han skal føle det som et onde» – det er med andre ord ikke opp til den enkelte borgeren å påføre et slikt onde. Som samfunnsborgere har vi forpliktet oss til å ta del i en samfunnskontrakt hvor domstolene har fått i oppgave å temme menneskets raseri. Uten rettsstaten som mediator risikerer vi å skakkjøre menneskets iboende verdighet og krav på aktelse, og la oss blinde av primitive (og forståelige) hevnfølelser.

Det er nok uvant for de fleste av oss å tenke at ofre har makt. I alle fall kjennes det ikke slik når beskjeden om henleggelse kommer i posten eller når ens overgriper får stadige forfremmelser og sosial anerkjennelse. Men vi lever i en tid hvor den offentlige samtalen og sosiale media har gitt de personlige historiene økt definisjonsmakt og ofre for seksuell vold og trakassering mer moralsk overtak. Det forplikter, særlig når det kommer til å anerkjenne virkningen av våre uttalelser.

Jeg er redd historiens dom vil være at Wallin-saken blir stående som skoleeksemplet på hvor dårlig vi som individer og samfunn har klart å håndtere seksuell vold. Til tross for dommen, som i denne runden gikk i Virtanens favør, skal vi ikke la oss lure. De går begge ut som tapere.

Wallin har en trofast tilhengerskare blant sine egne, men fikk jo aldri den anerkjennelsen og oppreisningen fra rettssystemet hun trengte og ønsket seg. Om hun på noe tidspunkt hadde håp om innrømmelser fra Virtanen, kan det med tingrettens dom gravlegges. Den offentlige skittstormen mot Virtanen (som ifølge dommen resulterte i flere tusentalls hatefulle e-poster som førte til at han fikk voldsomme angstreaksjoner og selvmordstanker) har svekket, ikke oppmuntret, ham til å granske seg selv og sine handlinger kritisk.

Skal vi lykkes med å få folk til å reflektere mer over hvordan de behandler andre seksuelt og få overgripere til å ta ansvar – og det mener jeg må være et sentralt mål for #metoo-bevegelsen – må vi gjøre det vanskeligste av alt; å anerkjenne menneskeligheten til dem som begår utilgivelige, til og med onde, handlinger.

De andre forholdsreglene jeg tok i forbindelse med publiseringen av «Går du nå, er du ikke lenger min datter» forsøkte derfor å gjøre dette. Jeg hadde intet ønske om at boken min skulle bidra til at faren min tok livet av seg eller at han skulle stemples som en notorisk sexgalning. Det var også viktig for meg å få frem at moren min var så mye mer enn en alkoholiker. Selv om overgrep og omsorgssvikt ikke kan aksepteres er det klokt å forsøke å skildre og forstå overgripernes beveggrunner. Bare da har vi håp om å forebygge.

Det er en hårfin, og kanskje nesten umulig, balansegang å ivareta begge parters menneskeverd når overgrep og anklager om dem når offentligheten, men vi er nødt til å forsøke. Gjør vi ikke det, er vi ikke noe bedre enn det onde vi forsøker å bekjempe, og da er vi under alle omstendigheter dømt til å mislykkes.

