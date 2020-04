PÅSKE-IDYLL: Her er forfatterens far, som ser ut til å praktisere minst to av tipsene fra sin sønns liste. Ser du hvilke? Foto: Privat

Sju tips til hyttestemning i heimen

Nordmenn er et hyttefolk, og de siste årene har jeg reist Hytte-Norge rundt i et forsøk på å forstå hvorfor. Og i disse tider, hvor savnet av hytta er ekstra sterkt, vil jeg by på syv tips til hvordan du skaper autentisk hyttestemning i heimen. For hvis Ola og Kari ikke får komme til påskefjellet, så får påskefjellet komme til Ola og Kari.

MAGNUS HELGERUD, forfatter av boken «Knytta til hytta»

1: Sett deg i en gammel og ukomfortabel stol.

«Hyttemøbler skal være aktiviserende». Det hevdet i alle fall Willy Vyrje, som var kommunikasjonssjef i Møbelhandlernes landsforbund på 1970-tallet. «På hytta skal man ha lyst til å hente ved», proklamerte Vyrje, «og det får man ikke hvis man innretter seg med dype stoler som man forsvinner i».

Så bær stresslessen ut i garasjen, hent ned fra loftet den rosemalte kubbestolen du arvet av oldemor, sitt til du får vondt i ryggen, reis deg opp igjen, og . . .

2: Gjør noe forefallende arbeid.

Da forfatteren Johan Borgen seilte forbi hytteøyene i Oslofjorden en vårdag i 1933, skrev han om det vakre synet av «menn som alltid maler på noget». Noen år senere malte Edvard Munch en mann som malte en hytte. Paradoksalt nok velger svært mange nordmenn å bruke etterlengtede fridager på kroppsarbeid. Hyttefolket må yte før de kan nyte, og det blir ikke skikkelig hyttestemning uten litt spikring, sparkling, skruing, saging, beising eller hugging.

Så du kan for eksempel . . .

3: Bygge en utedo i hagen.

Å gjøre fra seg utendørs, i 20 minusgrader, er et statussymbol i verdens såkalt rikeste land. Fordums toalettfasiliteter er blitt noe urbane hytteeiere smykker seg med, og en hytte med utedass sender deg til topps på lista over Norges rikeste på kulturell kapital.

Da foreningen «Gammeldassens venner» ble stiftet på 1970-tallet – med tegneren Kjell Aukrust som pådriver og med mottoet «en dass på jordet er bedre enn ti på badet» – ble medlemmene bedt om å innrapportere høyden i lortfallet på utedassene sine. Du kan jo forsøke å slå rekorden på 11 meter fritt (lort)fall?

4: #naking.

I påskeuka går det vanligvis skred av turselfier på Instagram, og de siste årene har det blitt en trend å legge ut såkalte #naking-bilder. Hva er dette? Etter å ha besteget en fjelltopp kler du deg naken, skuer utover de hvite vidder og lar deg smakfullt avfotografere bakfra.

Emneknaggen har blitt brukt over 6000 ganger, og den første til å bruke den var faktisk fotografen Anders Beer Wilse, som i påsken 1924 tok bilde av en naken kvinne som strekker seg mot solen. Så la oss holde påsketradisjonen etter friluftsfotograf Wilse i hevd! Men pass på så naboen ikke ser deg der du står på garasjetaket eller på takterrassen – vinterblek, uten en tråd og uten et Instagram-filter på kroppen.

5: Kle på deg, nyt utsikten og hør på fjellvettregelsangen.

Fjellvettregelsangen er fjellhyttefolkets nasjonalhymne. Da TV-produsenten Hermann Gran i 1972 skulle velge musikk til NRKs informasjonsfilm om fjellets farer, satt han faktisk i dagevis og hørte gjennom hauger med vinylplater. Klassisk musikk, heismusikk, jazz og Wenche Myhre-hits. Alt ble vurdert og forkastet.

Valget falt heldigvis til slutt på den franske dirigenten Franck Pourcels innspilling av den belgiske poplåten Daydream, som igjen var basert på et stykke fra Tsjaikovskys Svanesjøen, og som handlet om å sovne i en blomstereng på en sommerdag. Låta har altså hatt en lang vei å gå før den kom hjem til den norske fjellheimen, hvor den nå sitter som klistersmurt til vår kollektive bevissthet. Tenk hvis Hermann Gran hadde valgt en annen sang?

6: Spis Joikakaker

Joikakaker er synonymt med hyttemat for en av tre nordmenn, og ifølge produsenten selges det 80 000 enheter i måneden før påske. Men bak gliset til samegutten på boksen, skjuler historien om en storstilt smugleroperasjon seg. I 1965 stakk en norsk lastebilsjåfør til skogs ved Svinesund.

Tollerne hadde nettopp funnet et hemmelig rom i lastebilen hans, og etter hvert skulle det vise seg at han hadde kjørt flere titalls turer, og smuglet Joikakaker til en gateverdi av 1,5 millioner kroner inn i Sverige. Men opererte sjåføren alene? I rettssalen hevdet han at konspirasjonen gikk helt til topps på Joikakakefabrikken.

7: Sett deg i sola og sitt der til du sovner.

JOMO kaller psykologene det. Joy Of Missing Out. Gleden over å gå glipp av noe. Det er dette avbrekket fra hverdagen hyttelivet til syvende og sist handler om. Nettopp derfor mente vår tidligere statsminister Einar Gerhardsen at alle som ønsket det burde få mulighet til å skaffe seg en hytte. «For å koble av fra maset», sa han.

Da verden stod på randen av atomkrig, under Cubakrisen i 1962, koste Gerhardsen seg med litt avkoblende kroppsarbeid på hytta i Gudbrandsdalen – lykkelig uvitende om dramaet som utspilte seg der ute i verden. Utenriksdepartementet måtte til slutt sende et helikopter opp til Vågå for å få gitt statsministeren beskjed om krisen.

Er det én ting mange ønsker seg akkurat nå, så er det et pusterom fra verden. Hytteturen må vi vente med, men vi kan gjøre som unggutten i Rudolf Nilsens dikt Påske (1926). Når alle andre reiser på hytta for å «lufte bystanken av seg», må han bli værende i hovedstaden. Men fyren finner en løsning, og skaper seg påskestemning på egenhånd:

Han sitter på søplekassen

i kroken ved doet i gården.

Den står i det deilige hjørnet

inne i murstensmassen

hvor solen er tidligst om våren!

Magnus Helgerud Foto: Anders Helgerud

