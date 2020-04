Kommentar

Et kulturkræsj i sakte film

Av Hanne Skartveit

Mannen som skal passe på Norges sparepenger, har levd mer enn 20 år i Londons finanselite. Blant milliardærer som ham selv. Langt fra hverdagen til nordmenn flest.

Den viktigste egenskapen til sjefen for det norske oljefondet er ikke evnen til å plassere penger. Fondet er fullt av dyktige forvaltere. Nei, det viktigste er å forstå oljefondets plass i det norske samfunnet - og i verden. Og ikke minst, fondets plass i nordmenns bevissthet.

Som ny sjef for våre felles sparepenger må Nicolai Tangen skjønne seg på Norge, rett og slett. Det trengte han ikke i sitt tidligere liv. Nå stilles det helt andre krav til hans samfunnsforståelse. Da passer det dårlig med avsløringen av seminaret han arrangerte for venner og bekjente i USA i fjor høst.

Fredriksen og Stordalen

Det er ikke noe galt i seg selv å inviterer smarte folk til å diskutere viktige temaer. Det er heller ikke noe galt i å spandere mat og drikke på utvalgte venner. I Tangens gamle liv hadde det som nå er avslørt, vært uproblematisk, for hans del.

Men som nyutnevnt oljefondsjef stiller det seg annerledes. Ikke formelt, men politisk. Rammene rundt USA-seminaret hans er unorske. Luksusfly med butlere og pent dekkede middagsbord, private konserter med Sting - alt dette tilhører en annen verden. Langt borte fra norske byråkrater som skal passe på sparepengene våre.

Folk er blitt vant til at en John Fredriksen eller en Petter Stordalen svir av store beløp på privat forbruk, og på ekstravagante fester. Disse rikingene lever et liv fjernt fra nordmenn flest. Norske byråkrater, derimot, de lever mer som andre folk.

Nå står Tangen midt i sitt livs rollebytte. Fra finanseliten i London til norsk byråkrati. I det norske embetsverket spiser mange fortsatt matpakke. De teller hver krone, både i egen økonomi og i forvaltningen av vår felles formue. Det vi ser, er et kulturkræsj i sakte film.

Må tenke seg om

Et vel så stort problem er det at det ser ut som om en del av gjestene hans heller ikke fullt ut forstår samfunnet de lever i. Seminaret var et privat arrangement. Men noen av gjestene som var der, kan aldri opptre helt privat. Det finnes stillinger i det norske samfunnet der du aldri kan forlate rollen. Er du statsråd, så er du det døgnet rundt, hver eneste dag. Det samme med regjeringsadvokater og konsernsjefer.

Alle med stort samfunnsansvar må tenke seg godt om når de får en slik invitasjon. Det er det mange som ikke har gjort her. Særlig de som har betrodde stillinger i det offentlige. Det er strenge regler for hva de kan være med på, eller ta imot av private aktører.

Nå ønsker flere av dem å gjøre opp for seg, etter å ha blitt påspandert tur av Tangen. Avtroppende oljefond-sjef Yngve Slyngstad har medgitt at han skulle ha betalt turen selv. Norges Bank tar hele regningen. FN-ambassadør Mona Juul har betalt tilbake sine reiseutgifter. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har innsett at han skulle ha oppgitt at Tangen betalte måltidene. Det offentlige tar utgiftene for begge disse.

Vi eier fondet

Det er underlig å se så erfarne og kunnskapsrike mennesker bomme på så grunnleggende ting. Både offentlige regelverk og interne etiske retningslinjer burde fått alarmklokkene til å ringe. Hvor var instinktene? Tvilen? Her er det mye som har gått galt. Nå løper mange rundt og prøver å slukke branner.

Det som har skjedd, har en følelsesmessig side, bortenfor det formelle og regelstyrte. Nordmenn har et sterkt eierforhold til oljefondet. Vi eier det. Det er våre penger. Da må vi være trygge på at fondet styres av folk som forstår en norsk hverdag.

Særlig i disse dager. Det er oljefondet som gjør at vi er heldigere stilt enn omtrent alle andre land i møte med coronaen. Det er disse sparepengene som skal redde oss ut av den økonomiske krisen, og sikre fremtiden for våre barn og barnebarn. Oljefondet er våre reserver i en vanskelig tid.

Ansettelsesprosessen

Tangen er avhengig av tillit, både hos politikerne og blant folk flest. Derfor er det underlig at Tangen selv, og Norges Bank, ikke fortalte om seminaret og gjestelisten allerede på pressekonferansen der han ble presentert som ny oljefond-sjef. Tangen sier selv at han var forberedt på at det ville bli kjent på et tidspunkt.

Det er også forhold rundt selve ansettelsen som er uklare. Hvordan kom egentlig Tangens navn inn i prosessen? Hvilke vurderinger ble gjort av forvaltningen av hans egen formue? Stilte Norges Bank alle de rette spørsmålene - for eksempel om hans pengeplasseringer i skatteparadiser?

Det er ikke bra dersom det blir heftende tvil ved ansettelsen til en av Norges aller viktigste stillinger. I dag skal ansettelsesprosessen diskuteres i Norges Banks representantskap. Ikke noe av det vi ser nå, antyder at Tangens USA-seminar har vært utslagsgivende for at han fikk jobben. Men alt må på bordet. Vi må vite hva som har skjedd underveis.

Tangen har fått en dårlig start. Han har mye å bevise nå. Han har fått stor tillit. Den tilliten må han vise seg verdig.

Publisert: 21.04.20 kl. 09:05

