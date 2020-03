Et annet tiltak vi knapt har regnet på, er konsekvensen av nedstengning og isolasjon. De fleste tåler det godt, men slett ikke alle. Det er kanskje prisen vi må tåle. Men for noen er den svært høy, skriver VGs kommentator. Foto: Gisle Oddstad

Kommentar

Den umulige debatten

Når vi nå gjør de mest inngripende tiltakene i fredstid, skjer det nesten uten diskusjon og utredning. At vi ikke snakker om den egentlige prisen på alle corona-tiltakene, betyr ikke at den ikke finnes.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Bry deg om andre, men pass på deg selv

Hver eneste dag gjør vi avveininger av kost og nytte i samfunnet, ikke minst i helsevesenet. Det er det nesten umulig å snakke rolig og behersket om, men det betyr ikke at det ikke skjer. Skal en 85-åring få kostbar livsforlengende behandling? Hvor dyre kreftmedisiner kan vi tilby for å redde liv? Hvor mange skal få MR-undersøkelser som kan avdekke sykdom? Hver dag prioriterer vi bort behandling som kunne gitt noen liv og helse tilbake.

I en normalsituasjon ville konsekvensene av hvert eneste corona-tiltak blitt veid og vurdert. Slik fungerer den seige, norske forvaltningen, av og til på vondt, men stort sett på godt. Men nå er det ingenting som er normalt. Nå omtales alle tiltak mot corona som en nødvendig dugnad. Det betyr ikke at hvert eneste tiltak har kostnader – åpenbart for økonomien, men indirekte også for liv og helse.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om det er umoralsk å tenke at prisen for å forlenge liv er for høy, svarer helseminister Bent Høie: «Ja, vi må gjøre det vi kan for å redde mennesker i alle aldre og begrense smitten». For en politisk leder er det nesten umulig å si noe annet. I et mye lest innlegg i Bergens Tidende skrev 89 år gamle Fredrik Fladmark fra Stord: «Nei. Corona-kampen er ikke verdt prisen». I virkeligheten ligger svaret et eller annet sted mellom de ytterpunktene.

Regjeringen bestilte rett nok en konsekvensanalyse av coronatiltakene, men Aftenposten har fortalt at de ikke hadde tid til å vente på resultatene. «Det er ikke tid til store økonomiske analyser, men tiltakene gjøres ut fra en føre var-tenkning», var svaret fra finansminister Jan Tore Sanner og helseminister Bent Høie.

les også Fylkesmannen i Vestland: Foreslår at de yngste barna får gå på skolen

Stengning av skolene er et tiltak som ser ut å være mer motivert av å vise politisk handlekraft enn av å lytte til faglige råd. Vurderingen fra vårt naboland Sverige er at barn er lite smittsomme og ikke blir særlig syke. I tillegg er de samfunnsmessige konsekvensene av å stenge skolene, enorme. På folkehelsen har det betydning at familier må trø til med barnepass. For verdiskapningen har det en åpenbar negativ effekt at folk må være hjemme og passe barn når de egentlig skal jobbe.

Lærere og skoler har gjort en kjempejobb med å digitalisere skolen på rekordtid, men også dette er et sosialt eksperiment. Det vi gjerne ser er ressurssterke familier som har hjemmeskole med ungene sine mens de selv betjener hjemmekontoret. Men mange har hverken mulighet eller ressurser til å gi ungene den samme oppfølgingen. Forskjellene i ungenes læringsutbytte kan bli betydelig dersom dette varer en stund. Samtidig er det stor bekymring for de mest sårbare barna i samfunnet. For dem kan skolestengning ha svært negative konsekvenser for liv og helse. Derfor er en spådom at gjenåpning av skoler, særlig for de minste barna, et av de tiltakene som vil reverseres først.

For økonomien er konsekvensene fatale. Mange mennesker har fått yrkesforbud. Vi har den høyeste arbeidsledigheten siden mellomkrigstiden. Mange bedrifter mistet inntektsgrunnlaget sitt over natten, og flere står på konkursens rand. Noen må se livsverket sitt falle i grus. Det er egentlig godt gjort at ikke kravet om mer penger til å redde næringslivet er mer høyrøstet enn det har vært. Det forteller meg at vi er et tillitsfullt folk.

Noen få, spede røster har tatt til orde for at konsekvensene av tiltakene er mer alvorlige enn selve pandemien. En av disse er professor ved NTNU handelshøyskolen, Jon Olaf Olaussen. Han stiller i en kronikk i DN flere spørsmål: Hvor lenge, og hvor store kostnader skal vi ta på oss før vi går tilbake til en normalsituasjon? Hvor mange har mistet jobben før vi avblåser?

Når vi snakker om arbeidsledighet, snakker vi ofte om trygdeutgifter og tapt verdiskapning. Men hva gjør det med et menneske sosialt og psykisk å gå uten arbeid? Sjeføkonomen Øystein Dørum i NHO er bekymret for at de unge må betale prisen. - De unge påføres livsvarige kostnader av koronatiltakene hvis de varer lenge, uttaler han til NRK.

Et annet tiltak vi knapt har regnet på, er konsekvensen av nedstengning og isolasjon. Nesten en million mennesker bor alene. De fleste tåler det godt, men slett ikke alle. Mange sliter med rus eller psykisk sykdom. Nå er en rekke hjelpetiltak for utsatte grupper stengt ned. Det er kanskje prisen vi må tåle. Men for noen er den svært høy. Og for ordens skyld: Da tenker jeg ikke på folk som ikke får dra på hytta, joggetur, russefest eller kontoret.

Så langt har det norske folk vist en imponerende evne til å lytte og akseptere. Tilliten til de som styrer, er høy. Dersom tiden går og de negative konsekvensene blir mer merkbare, vil stadig flere stille spørsmål ved tiltakenes gyldighet. Da gjelder det å ha gode og tillitvekkende svar. Men norske myndigheter er velsignet med et våpen få andre har: Oljefondet.

Publisert: 24.03.20 kl. 11:45

Les også

Fra andre aviser