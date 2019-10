ETTER SKANDALEN: – Er det fritt fram for oss arbeidsledige å dra til EØS-land nå uten å miste ytelser, spør Sanna Sarromaa. Foto: Marte Vike Arnesen

Er det fritt fram for å reise nå?

Gjelder konsekvensene av den avslørte trygdeskandalen oss med dagpenger eller ikke – og hvis ikke, hvorfor?

SANNA SARROMAA, arbeidsledig lektor

Tidligere i oktober tok jeg én dag fri fra «navingen». Jeg reiste hjem til Finland for å besøke familien min på 40-årsdagen min, på en torsdag etter klokka fire, da jeg var ferdig navet for den dagen. På NAVs meldekort krysset jeg pliktoppfyllende av for at jeg oppholdt meg i utlandet fredag 11.10. I tråd med regelverket til NAV fikk jeg ikke dagpenger for denne dagen, enda jeg var fullstendig kapabel til å søke jobber og ta imot jobbhenvendelser i Helsinki – noe jeg for øvrig også gjorde. Det kommer kanskje som en bombe på NAV, men vi har telefon og internett i Finland også.

På Dagsnytt 18 og på TV 2 Nyhetskanalen møtte jeg Høyre-stortingsrepresentant Heidi Nordby Lundy som forsvarte NAVs strenge regler, og det jeg kaller for en fotlenke. Ingen «navende» nordmenn som har familie langt oppe i nord eller i sør mister sine ytelser av å besøke sine kjære, men jeg kan ikke reise til Finland uten å miste dagpenger. Jeg mente at det var både merkelig og urettferdig med tanke på at flyturen til Helsinki var én time kortere enn flyturen til Kirkenes – og det går langt flere fly. Jeg er mer parat, og raskere klar, til å ta imot jobb når jeg er i Helsinki enn når jeg er i Finnmark, men i motsetning til finnmarkingen, får jeg ingen dagpenger, hvis jeg besøker min finske familie, påpekte jeg da. Uten nåde.

I lys av den nylig avslørte NAV-skandalen og folk som har sittet i fengsel for å ha besøkt familien sin i utlandet, lurer jeg på: Kan jeg kreve tilbake dagpengene for dagen jeg oppholdt meg i Finland og besøkte familien min? Er det fritt fram for oss arbeidsledige å dra til EØS-land nå uten å miste ytelser?

Det er jo nettopp dette jeg etterlyste bare for noen uker siden – og som gjorde at jeg ble stemplet som snylter. Men er det heller ikke NAV som er snylteren nå?

Foreløpig har sakene handlet om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Men jeg spør likevel: Gjelder konsekvensene av den avslørte skandalen også oss med dagpenger eller ikke – og hvis ikke, hvorfor?

Publisert: 31.10.19 kl. 11:23







