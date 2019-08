KRITISK: Simen Viik Sørensen.

Debatt

Lungene våre brenner

Vi lever i en verden hvor lungene våre brenner, samtidig er det bompengekrise her hjemme og Høyre legger uten en klein film om reseptfri Viagra.

SIMEN VIIK SØRENSEN, samfunnsdebattant

I en verden hvor forskjellen mellom folk bare øker og mennesker flykter på grunn av tørke og hungersnød, sitter vi her hjemme med varmerekorder og Carl I. Hagen som spiser kjøtt i protest fordi han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon fra i fjor, ser for seg at det vil dø 250 000 mennesker årlig på grunn av global oppvarming fra og med 2030. De viser samtidig til at det i snitt er 25, 3 millioner mennesker som forlater hjemmene sine hvert år på grunn av klimarelaterte problemer. Som tørke, flom, naturkatastrofer og mangel på mat og vann.

Samtidig sitter vi her med viagrapiller og bompengepartier, og krever mer og bedre veier, at det skal bli billigere å kjøre bil og vil nekte flyktninger å komme hit.

Den rikeste delen av verden har stått for 2/3 av klimagassutslippene i atmosfæren, og hvis alle levde som oss i Norge ville vi trengt over tre jordkloder. Derfor er det også vårt ansvar å ta konsekvensene av det. Ta i mot medmennesker, vise empati og endre måten vi lever på.

For du går ikke bort til naboen din og brenner ned huset hans for så å bli forbanna når han spør om å få overnatte. Endringene må skje nå og vi må begynne med oss selv.

Verden trenger en rettferdig fordeling. Vi må løfte mennesker ut av fattigdom og samtidig få ned vårt forbruk.

For det er faktisk sånn at vi lever på en klode med begrensa ressurser og har et økonomisk system basert på evig vekst. Det sier seg selv at det ikke går.

I skrivende stund brenner regnskogen som bremser klimaendringene og samtidig produserer 20 prosent av oksygenet i vår atmosfære. Lungene våre brenner på grunn av vår etterspørsel, som fører til avskoging og mer produksjon. Den brenner fordi vi prioriterer kjøtt istedenfor ren luft.

Hardest rammet er verdens fattigste mennesker, enn så lenge. Derfor blir dette valget og de kommende ekstra viktig.

Skal vi lytte i dag og endre de økonomiske rammene, eller så kan vi vente til økosystemkollaps og galopperende klimaendringer endrer forutsetningene for all tid.

Jeg velger å lytte i dag, og stemmer for grønn sosialisme. Vi trenger et nytt system. Og vi trenger det nå. For hva er vel profitt på en død planet.

Publisert: 26.08.19 kl. 13:14