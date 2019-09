KRITISK: – Når et ansvarlig parti gjentatte ganger møter et uansvarlig parti på halvveien, i styringen av landet, kan det ikke lenger kalles ansvarlig. Det er der Høyre nå har plassert seg: som ett av to halvansvarlige høyrepartier, skriver Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

Nei, vi kan ikke stole på Erna

Ansvarlig økonomisk styring. For Arbeiderpartiet er dette et hedersbegrep og et adelsmerke. Slik var det også for Høyre. Derfor var skepsisen stor da varselet kom om at man ville gå i regjering med Frp - selve symbolet på økonomisk ødsling og kunnskapsløshet. All uro ble viftet bort med et enkelt svar: «Stol på Erna».

HADIA TAJIK, nestleder (Ap)

De spesielt økonomisk interesserte har lenge sett at det var et tomt slagord. De siste par ukene har det blitt tydelig for flere: Når et ansvarlig parti gjentatte ganger møter et uansvarlig parti på halvveien, i styringen av landet, kan det ikke lenger kalles ansvarlig. Det er der Høyre nå har plassert seg: som ett av to halvansvarlige høyrepartier.

Det startet i første periode, da oljepengebruken økte ved hver korsvei, frikoblet fra opp- og nedkonjunkturer. Så, sist vinter, kom forsøket på å omgå handlingsregelen ved å putte reell milliardstimulans av økonomien «under streken».

Solberg gikk selv ut og forsvarte forsøket på budsjettriksing, før regjeringen til slutt valgte en ydmykende retrett. Og nå sist i bompengesaken - en ikke-krise for landet, men en valgkampkrise for Frp - ble kriseløsningen enda mer bruk av oljepenger.

Arbeiderpartiet har ingen lignende situasjon å svare for. Det er en regjerings ansvar å legge lista. I perioden 2005-13 stod vi imot et konstant press om økt oljepengebruk. Oljeprisboomen gjennom de åtte årene skapte et skyhøyt aktivitetsnivå, noe som ga lite rom for ekstra pengebruk i statsbudsjettene.

Det handlet om å beskytte de delene av næringslivet som ikke var oljeeksponert. Frp ga derimot inntrykk av at samfunnsøkonomi og privatøkonomi følger samme logikk: «Landet renner over av penger. Her er et hull i veien. Hvor er regjeringa?!» Siv Jensens mantra hadde appell.

Vi hadde tapt valget 2009 på vår ansvarlighet, om det ikke var for at finanskrisen kom, og viste den jevne velger betydningen av økonomisk styringsevne. Nå sitter den samme Jensen som finansminister. Og møtes av Høyre på halvveien, når velgerne hennes svikter.

«Men det går jo bra, da». Som den jevne greker sa før Hellas-krisen i 2010. Uten sammenligning for øvrig, for all del. Men det er ansvarlige politikeres plikt å bekymre seg for det som skjer i morgen, selv om ting kan se bra ut i dag. Da holder det ikke å satse på flaks med kronekursen, eller at noen skal finne på noe produktivt med skattegavene de har fått.

Man må ha en plan, gjøre de riktige tingene, ligge i forkant, når man ser bekymringsverdige utviklingstrekk. Som at sysselsettingsandelen ser ut til å stabilisere seg på et lavere nivå enn før finanskrisen, mens utgiftene til uføretrygd og sosialhjelp øker. At 70.000 deltidsarbeidende ønsker heltid uten å få det. At det ikke utdannes nok folk til jobbene vi vet må fylles. At en av fire dropper ut av videregående. Eller at mens 17 prosent av verdiskapingen i EU og vårt naboland Sverige kom fra industrien i 2017, lå Norge uten petroleumsnæringen på 8 prosent i 2016.

Et minstekrav burde være at man kjente sin besøkelsestid for industrisatsing innen havvind, samt CO2-fangst og -lagring. Arbeiderpartiet har planene klare, men vi sitter ikke i regjering. Og de som sitter der, har aldri forstått betydningen av aktiv næringspolitikk. Om ikke annet forstod Høyre en gang betydningen av ansvarlig pengebruk. Nå er også den tiden over.

