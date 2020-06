OPTIMIST: – Vi bør omfavne teknologiens mange lyse sider, skriver Morten Goodwin. Foto: Ole Alvik

Ikke noe teknologi-helvete i sikte

Tonje Hessen Schei uttaler seg pessimistisk om teknologi og kunstig intelligens (AI) i VG 8. juni. Vi bør snarere omfavne teknologiens mange lyse sider.

MORTEN GOODWIN, førsteamanuensis Universitet i Agder

Hessen Schei skriver om «farene med tech-selskapenes bruk av kunstig intelligens til total overvåking og manipulasjon», og hun forteller oss at vi blir bedt om å ofre personvern for å spore virus og sammenligner det med Kinas gullstandard-bekjempelse med masseovervåking, og Matrix-filmens superintelligente fantasi-roboter.

AI er ikke noe mer hokus pokus enn dataprogrammer som er trent opp med data istedenfor den mer etablerte måten, å bestemme absolutt alt som skjer i programmet. Stort sett, jo mer data disse programmene får tilgang til, jo bedre blir de. Det er derfor telefon-apper samler inn data om deg og meg, og selger videre på mørke steder på Internett.

Hessen Schei utelater å fortelle det aller viktigste: Vi er ikke dømt til en dystopisk teknologiverden bare fordi noen ikke følger reglene. Det er vi som bestemmer hva slags teknologi vi vil ha, enten det er mobilapper for å spore pandemier, eller sminke-apper som urettmessig lagrer og videreselger hvor du og jeg befinner oss til en hver tid.

Når jeg hører historier om matforgiftning velger jeg å ikke spise på de samme restaurantene. Når NRK forteller om en app som ubegrunnet bryter med personversprinsippene, finnes det en like enkel løsning: Ikke bruk den mobil-appen. Panikk-knappen finnes allerede – den heter slett. Mer maktesløse enn det er vi ikke.

Det er ikke slik at Norge er i ferd med å bli til et totalitært regime på grunn av en enkel smittestopp-app, eller at AI-programmene slavebinder hele menneskeheten som i «The Matrix». Vi trenger ikke utelukkende kjærtegne teknologiens mørke side, som at noen ulovlig herjer med våre mest private data.

Vi bør snarere omfavne teknologiens mange lyse sider. Akkurat nå brukes AI til å automatisk fjerne hatefulle ytringer på sosiale medier, oppdage kreftceller på et supermenneskelig nivå, og bremse bilen din før du smadrer inn i bilen foran. For et par måneder siden, oppdaget et AI-program en ny type antibiotika.

Det er dette som er bare en smakebit på AI-verdenen som er i ferd med å rulle inn over oss – ikke fantasi-roboter og personvernfiendtlig masseovervåking.

