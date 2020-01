Foto: Roar Hagen

Kommentar

Riksrettens umulige regnestykke

WASHINGTON, D.C. (VG) – To pluss to er fire, sier sjefanklager Adam Schiff fra Senatets talerstol. Han snakker om summen av bevis. Men enkel matematikk er ikke på demokratenes side i denne riksrettssaken.

100 senatorer skal avgjøre saken mot president Donald Trump, 53 republikanere, 45 demokrater og to uavhengige. Det viktigste regnestykket er 47+20. Uansett hvor godt demokratene bruker sine tilmålte 24 timer i Senatet får de ikke det ønskede resultat, som er 67.

Ettersom Grunnloven krever to tredjedels flertall for å fjerne en president må 20 republikanere og en samlet opposisjon finne ham skyldig. Man trenger ikke mastergrad i amerikansk politikk for å forstå at dette ikke blir utfallet.

Et annet regnestykket, som får større oppmerksomhet, er 47+4. Hvis fire republikanere bryter partilinjen, og støtter demokratenes krav om at det må innkalles vitner og innhentes flere dokumenter, mister flertallsleder i Sentatet, Mitch McConnell, den stålkontroll han hittil har hatt over prosessen.

McConnell og Det hvite hus ønsker en rask prosess, uten vitner og nye dokumenter. Demokratene ønsker å stevne flere tidligere og nåværende nære medarbeider av presidenten, inkludert sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Akkurat nå er dette den store styrkeprøven i riksrettssaken. En liten gruppe republikanske senatorer er under et intenst krysspress, fra sine egne og fra opposisjonen. Hvis 51 senatorer stemmer for å innkalle vitner og kreve dokumenter som Det hvite hus så langt har blokkert, vil ikke dette bli en rask prosess, men en langvarig affære.

Demokratene sier nye vitner og dokumenter vil sikre en rettferdig sak. Republikanere mener riksrettssaken i seg selv er både urettferdig og partisk.

Ingen vet hva sentrale vitner som Bolton vil si. Om deres vitnemål vil styrke eller svekke saken mot Trump. Ingen kjenner de politiske konsekvensene hvis nære medlemmer av Trumps må vitne under ed.

Onsdag sa presidenten at han har en fordel i riksrettssaken «fordi vi sitter på alt materialet». Det var en oppsiktsvekkende uttalelse, men tanke på at de demokratene nå bruker mye av sin taletid nettopp for å kreve innsyn i relevante dokumenter.

McConnell vil ikke åpne døren for den uforutsigbare. Han vil ha kontroll over sine partifeller. Men det finnes republikanere som kan tenkes å bryte med partilinjen, enten fordi de vil demonstrere sin integritet eller fordi de frykter velgernes dom.

Det finnes andre tall som er mer fordelaktige for demokratene. En ny meningsmåling fra Reuters viser at 72 prosent av de spurte mener Senatet bør tillate at de blir ført nye vitner i riksrettssaken. Det mest oppsiktsvekkende er at 69 prosent av republikanere sier det samme.

Både Pew og CNN har de siste dagene offentliggjort at et lite flertall av de spurte mener at Trump bør bli funnet skyldig og fradømt sitt embete. I Pews måling mener 51 prosent at Trump må gå av, mens 46 vil at han skal bli i Det hvite hus. Samtidig mener 63 prosent at Trump trolig eller sikkert har gjort det demokratene beskylder ham for.

Susan Collins er av de republikanske senatorene som følges med argusøyne. Hun viser iblant sin uavhengighet og i høst skal hun ut i en krevende valgkamp i sin hjemstat Maine. Andre moderate republikanere, som ikke alltid følger partilinjen, er Mitt Romney fra Utah, Lisa Murkowski fra Alaska og Lamar Alexander fra Tennessee. Alexander sier han vil ha rett til å stemme over om det er behov for nye vitner eller ytterligere dokumenter.

Når demokratene vet at regnestykket ikke går opp, at de ikke vil få et tilstrekkelig stort flertall for å felle Trump, melder spørsmålet seg: Hva er hensikten med en riksrett når alle på forhånd kjenner utfallet?

Demokratenes offisielle forklaringen er at de ikke hadde noe valg. De mener å ha bevis for at Trump har misbrukt sin makt og hindret etterforskningen. Men nå handler det om noe annet enn pliktøvelse. De demokratiske anklagerne bruker sine tilmålte 24 timer til å tale for galleriet. Ikke for å omvende republikanske senatorer, men for å overbevise amerikanske velgere om at deres kamp har vært rettferdig.

Trump vil triumfere ved en frifinnelse. Han har vunnet, demokratene har tapt. Men langt viktigere enn stemmene til 100 senatorer er stemmene til langt over 100 millioner amerikanere i november. I presidentvalget vil velgerne avsi dom over fire år med Trump. Blir det fire nye år eller en ny president. Og hvilket parti vinner flertall i Kongressen? Hvilket parti kommer styrket av denne riksrettssaken?

Det er bare ti dager til nominasjonsmøtene i Iowa, den første styrkeprøven i den amerikanske presidentvalgkampen. I Senatet sitter tre av de demokratiske kandidatene, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Amy Klobuchar. Deres personlige valgkamp er satt på vent. Dagen etter, 4 februar, skal Donald Trump holde den årlige tale om rikets tilstand i Kongressen.

Det hvite hus ønsker at riksrettssaken da er over. Det avhenger i stor grad av om en håndfull republikanere ønsker å innkalle vitner. Uansett vil den bitre riksrettssaken kaste lange skygger inn i valgkampen som venter.

