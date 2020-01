STØTTER REGJERINGEN: – Jeg er medlem av et parti som sier det bygger sin politikk på den kristne og humanistiske kulturarv. Disse verdiene blir uten mening hvis vi ikke bruker dem som rettesnor nettopp i de krevende sakene, skriver Yngve Brox. Foto: PRIVAT

Tidligere Høyre-topp: – Vi må holde hodet kaldt og hjertet varmt

Jeg er overrasket over deler av debatten etter at regjeringen besluttet å hente en mor og hennes to barn fra flyktningleiren i Syria.

YNGVE BROX, tidligere leder i Sør-Trøndelag Høyre

Ingen kan forsvare eller unnskylde det hun har gjort. Hun fortjener å straffes for å ha deltatt i en grusom terrororganisasjon. Hadde hun vært alene der nede kunne hun fått sitte i fred.

Men jeg trodde alvorlig talt at vi i Norge holder vernet om menneskelivet som en av våre aller, aller viktigste verdier. Det er ikke i tråd med vårt verdisyn å la et barn dø fordi vi ikke kan akseptere handlingene til dets mor.

Selv om vi misliker kvinnens handlinger er hun norsk statsborger. Hennes barn er norske statsborgere. Noen kan kanskje ønske at barna til norske IS-kvinner ikke var vårt ansvar. Men det er de.

Et av kjennetegnene ved Norge, som bør skille oss fra land vi ikke liker å sammenligne oss med, er at vi holder hodet kaldt og hjertet varmt. Og det må vi gjøre også når mange hensyn står mot hverandre. Vårt land skal opptre i henhold til våre lover, de konvensjoner vi har sluttet oss til og menneskerettighetene.

Jeg for min del er medlem av et parti som sier det bygger sin politikk på den kristne og humanistiske kulturarv. Jeg tror disse verdiene i stor grad er noe av det som binder oss sammen som land, på tvers av politiske syn. Disse verdiene blir uten mening hvis vi ikke bruker dem som rettesnor nettopp i de vanskelige og krevende sakene.

Det er det regjeringen har gjort i denne saken. Nå bør også vi andre, som ikke er politikere, stå rakrygget for våre verdier.

Det betyr blant annet at vi noen ganger må hjelpe mennesker som ikke fortjener det.

