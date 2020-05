BRAGD: – NRKs med sin enestående satsing «Festen etter fasten» (her ved programleder Rima Iraki) har brakt samfunnet enda mer sammen, og har styrket det gode mangfoldet enda mer, skriver innleggsforfatteren. Foto: NRK

En bragd, og ingen «klagestorm»

NRKs sending «Festen etter fasten» var en bragd og er til et eksempel til etterfølgelse for store internasjonale tv-selskaper i den vestlige delen av verden.

NASIR MUSHTAQ AHMED, bystyrerepresentant i Oslo (Ap)

Det er litt uheldig at noen avisoverskrifter omtaler de få antall klagene som Kringkastingsrådet har mottatt i forbindelse med den historiske Id (Eid) sendingen på NRK som en «klagestorm». Framfor å belyse det positive med det historiske initiativet til statskanalen, velges det bevisst å gjøre disse klagene om til et stort samfunnsproblem. Av totalt 306 000 seere var det kun 96 – altså 0,031 prosent – som har vist sin misnøye.

Realiteten er det faktum at statskanalen med sin enestående satsing har brakt samfunnet enda mer sammen, og har styrket det gode mangfoldet enda mer. «Festen etter fasten» har bidratt til å gjøre muslimenes høytidelige eid-feiring, som feires av 1,7 milliarder mennesker verden over, og av ca 200 000 muslimer i Norge, allmenkjent og har satt et norsk særpreg på feiringen – statskanalen har invitert det norske folket til å delta i feiringen. Det var mange fellestrekk til en annen høytidelig feiring i Norge, nemlig julen. At ulike samfunnslag har så mye til felles er en styrke som vi må hegne om.

Nasir Ahmed. Foto: Helge Mikalsen

Statskanalen har utført en bragd og er til et eksempel til etterfølgelse for store internasjonale tv-selskaper i den vestlige delen av verden. Programmet fortjener all den gode og positive omtalen.

Men, resultatet er ikke en tilfeldighet.

Lenge har internasjonale studier vist til at mangfold på alle plan på en arbeidsplass bidrar til effektivitet og positive resultater for en organisasjon. Kjønnsmangfold i ledelsen øker sannsynlighet for lønnsomhet med 15 prosent, mens etnisitetsmangfold øker sannsynlighet for økt lønnsomhet med 35 prosent.

Etnisitetsmangfold i norsk arbeidsliv har man generelt lite fokus på, samtidig som norsk forskning viser tydelige tegn til at folk med flerkulturell bakgrunn blir etnisk diskriminert i forbindelse arbeid. Det er 27 prosent mindre sjanse for å få jobb hvis en heter Ahmed eller Tariczky til etternavn.

At det er et fatum i Norge anno 2020 er tragisk, det til tross for at vi har et norsk regelverk som forbyr all form for diskriminering. Men et regelverk alene kan ikke forhindre dette, det er kun gjennom våre handlinger og modige valg som er den rette diagnosen på problemet.

Dagsrevyen-journalist Iram Ansari skrev på sin Facebook-side i anledning programmet at hun har jobbet med denne ideen i over tre år, og at hun i samarbeid med sine kolleger har utviklet dette konseptet. Ansari har opp gjennom årene stått for en god journalistikk og har fremmet mangfold gjennom utallige mange reportasjer.

NRK har gjennom å satse på dette konseptet vist i praksis hvordan etnisitetsmangfold bidrar til nye impulser og innovative konsepter som styrker statskanalens posisjon overfor et flerkulturelt publikum. I tillegg har NRK satt et eksempel til etterfølgelse både for andre aktører i norsk arbeidsliv og internasjonale redaksjoner.

Dette var et flott og informativt program som bør følges opp med en årlig markering, også av andre høytidelige tradisjoner – det bidrar til anerkjennelse og beriker et normalt norsk hverdagsliv.

