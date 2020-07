SVARER: Thomas Hansen fra St1 Norge.

Debatt

Er vi kanskje enige?

I sitt innlegg fra 4. juli erkjenner Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg langt på vei behovet for mer fornybar energi. Det er positivt.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

THOMAS HANSEN, direktør for fornybar energi i energiselskapet St1 Norge

Selv om Lundberg erkjenner at det trengs mer fornybar energi, skriver hun og at det “på lang sikt trengs noe mer fornybar energi for å fase ut alt det fossile”. Verden skal erstatte et daglig forbruk på 100 millioner fat olje, og Norge skal erstatte inntektene fra en daglig eksport av rundt 2 millioner fat olje. Det krever mer enn “noe mer fornybar energi”.

For kommersielle aktører med energi som innsatsfaktor er det særlig to ting som avgjør om man har en fremtid. Det første er CO₂-intensiteten i energien som benyttes, og det andre er prisen på den energien. Det holder nemlig ikke at energi er fornybar, den må også være konkurransedyktig. Og det er her norsk landbasert vindkraft har sitt fortrinn. Den er svært konkurransedyktig på pris, i tillegg til at den er fornybar.

les også Oljealderen er ikke over

Det gjør at industriaktører – både norske og utenlandske – som i dag opererer med store CO₂-utslipp, i økende grad ser til norsk landbasert vindkraft for å kutte utslippet fra sine prosesser. Billig fornybar energiproduksjon (les norsk landbasert vindkraft) utløser utslippskutt i industri, og det tiltrekker seg industriaktører til Norge.

Det er ikke snakk om at Norge ut av solidaritet med verden skal teppelegge Norge med vindturbiner, men det er snakk om at vi har helt unike fornybare energiressurser, og dermed en unik mulighet til å avkarbonisere egen industri og bedre egen konkurransekraft. Vi må forstå verdien av denne ressursen både i et klimaperspektiv, men også i et industriperspektiv.

Da er vi inne i en lokasjonsdebatt der vi prøver å få til mest mulig fornybar energiproduksjon samtidig som vi minimerer de negative konsekvensene ved utbygginger. Vi må altså bygge ut de energiprosjektene som gir minst negative konsekvenser per enhet billig fornybar kraft produsert.

Publisert: 13.07.20 kl. 12:54

Les også

Mer om Fornybar energi

Fra andre aviser