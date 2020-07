CORONA-DAGBOK: – Det ligger i menneskets natur å prøve å finne lyspunkter, skriver Jojo Moyes, og forteller her om sine. Foto: Line Møller

Jojo Moyes skriver om corona-tiden: Et forandringens år

Suksessforfatteren om vennskap, familie og å verdsette de små ting mens livet står på vent under coronapandemien.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JOJO MOYES, forfatter

Jeg lå i gresset og snakket med en venn jeg ikke hadde snakket med på de fire eller fem ukene som hadde gått siden nedstengningen. «Husker du at du en gang sa til meg at du skulle ønske at verden kunne gå litt saktere en liten stund?» sa hun. «Hva har du egentlig gjort?»

Jeg lo. Når sant skulle sies, hadde jeg vært så travelt opptatt at jeg ikke engang husket samtalen. Slik var livet mitt i 10 år. Jeg fløy så mye at jeg kjente alle irrganger på hver eneste hovedflyplass herfra til Houston. Jeg fikk magesår av avtaleboken. Jeg kunne telle frihelgene mine i løpet av et vilkårlig valgt år på én hånd.

Det høres kanskje ut som skryt. Det er ikke meningen. Jeg elsket jobben, resonnerte jeg meg frem til, så jeg var ikke arbeidsnarkoman. Helt til arbeidsmengden og flere personlige kriser skyllet innover meg i fjor og omsider tvang meg til å ta fri.

Jeg fikk ordnet meg et friår fra skrivingen og satte i gang med å planlegge reiser og eventyr som ikke hadde noe med arbeid å gjøre, i det jeg tenkte skulle bli et forandringens år for meg. Jeg tok opp det sosiale livet mitt igjen og gikk på lunsjer og middager, og det var deilig, men det var først og fremst sammen med mennesker i min egen bransje.

Og etter fire måneder var dagene mine fortsatt fulle: familie, administrasjon – det moderne livets svøpe – og manuskripter som det fortsatt måtte jobbes med. Da jeg en ettermiddag satt og skrev notater, slo det meg at jeg allerede var halvveis tilbake i arbeidslivet. Kanskje er det bare sånn jeg er, tenkte jeg.

Og så kom covid-19. Og verden gikk i stå.

I løpet av de to første ukene ble jeg, som så mange andre, nesten manisk. Jeg fikk panikk da nedstengningen ble innført. Jeg planla fluktruter og ringte vennene mine uten stans. Hvordan skulle jeg holde ut uten dem?

Jeg sørget over planer som hadde falt i grus og de livsendrende reisene jeg nå gikk glipp av, men så sa jeg til meg selv at jeg måtte ta meg sammen. Jeg måtte rett og slett bruke tiden konstruktivt. Ta igjen alt det forsømte, rydde på kontoret, få orden på regnskapet. Kanskje til og med skrive noe om det.

Men, slik det er med så mange forfattere, nektet hjernen å samarbeide. Jeg klarte ikke å konsentrere meg. Enten fikk jeg ikke sove, eller så duppet jeg av på de underligste tider på døgnet. Følelsene satt utenpå huden, og førte til både latter og tårer og i situasjoner der de ikke hørte hjemme. Jeg sluttet å ringe til alle, unntatt en håndfull nære venner. (Hvor ofte kan man egentlig si: «Er det ikke rart? Går det bra med deg?»)

Mennesker jeg kjenner og er glad i, ble syke. Heldigvis har ingen (hittil) blitt så syke at de har måttet på sykehus, men syke nok. Dette er alvor. Og det krever respekt.

Jeg sluttet å telle dager og å tenke på etterpå. Jeg ga etter for den nye daglige murmeldyrrytmen: husarbeidet, hundeturene og tekoppene. Og nå, uker senere, opplever jeg at jeg har bremset ned til nesten full stopp.

Jeg ligger i gresset med hundene. (Jeg er så heldig at jeg har en hage.) Jeg lager mat med omhu og kjærlighet. Jeg snakker med den lille håndfullen mennesker hver dag, lenge av gangen. Jeg stikker hodet ut av soveromsvinduet ved midnatt og undres over det stillestående mørket, de fjerne lokkeropene fra kjærlighetshungrige frosker, raslingen fra fugler i buskene.

Jeg handler langsomt også. Fra lokale gårdsbutikker, produsenter som har mistet salget de hadde til restaurantene og trenger hjelp. Vi har spist ny og deilig mat. Jeg stiller meg tålmodig i kø og småprater vennlig med mine naboer på to meters avstand. Jeg utveksler e-post med forfattervenner i utlandet, og vi sammenligner erfaringene våre og gir uttrykk for vår kjærlighet.

Jeg bruker lite tid på sosiale medier utover å beundre de fine hundene og vakre landskapene på Instagram. Om kvelden ser jeg på romantiske komedier og skjermer meg i stor grad for nyheter. Det er for mye av alt. Men vi kan velge hvor mye vi ønsker å ta til oss.

Det ligger i menneskets natur å prøve å finne lyspunkter, og her er mine: Pulsen har gått ned. Jeg har lært meg litt meditasjon. (Jeg er ikke så flink, men det har gitt meg nyttig lærdom: Lev i nået. Det finnes ikke noe som heter aldri eller alltid. Pust.)

Jeg som alltid har vært en innbitt planlegger, ser ikke lenger frem enn til den neste halve dagen. Jeg er takknemlig for å være her. Barna mine er trygge og har mat i magen. Jeg snakker fortsatt med dem jeg er glad i, og jeg er takknemlig for teknologien som gjør det mulig. Jeg tenker på de som står i første linje mot viruset, og jeg er takknemlig overfor dem også. Engstelig og takknemlig.

Jeg vet ikke hva som kommer til å skje når dette er over. Jeg tenker ikke på det. Ikke fordi jeg ikke bryr meg om det, men når kan vi egentlig begynne å vite noe om det? Jeg håper at jeg kan holde fast ved noen av de tingene jeg har lært meg å sette pris på, og den viktigste av dem har vært tiden jeg har brukt på å gjøre lite.

Å miste livet er å miste tid. All tid. Jeg skjønner nå at fortsatt å være her, ta ting på sparket, kaste bort tid og sitte i gresset med en hund ved føttene er det største av alle privilegier. Noen ganger er det nok bare å være.

Dette har visst blitt et forandringens år likevel.

Teksten er oversatt fra engelsk av Bård Kranstad, og har tidligere stått på trykk i utenlandske medier. Gjengitt i VG etter avtale med Strawberry Publishing, som er Moyes forlag i Norge.

Publisert: 18.07.20 kl. 10:08

